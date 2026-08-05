El IMAE confirma el resurgir de la construcción como motor económico en la República Dominicana

Los datos del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central no mienten: el sector construcción ha retomado con fuerza su papel como uno de los principales motores del crecimiento económico en el país. Las cifras de 2026 no solo confirman una recuperación, sino un verdadero auge que merece un análisis detenido por sus implicaciones y sostenibilidad.
Un desempeño que supera las expectativas
El IMAE de marzo de 2026 reflejó un incremento interanual de 5.1%, el ritmo más elevado en once meses, con la construcción creciendo a un notable 8.0% interanual. Este impulso no fue un hecho aislado. En enero de 2026, la construcción ya había mostrado un 7.6% de expansión, y para junio, el sector alcanzó un impresionante 14.9% interanual, contribuyendo con cerca del 30% del incremento total del IMAE. La pregunta inevitable es: ¿qué está alimentando este dinamismo?
Los pilares del auge: inversión privada y condiciones financieras favorables
El Banco Central identifica dos factores clave. Primero, un «mayor dinamismo de la inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos”. Esto se refleja en el mercado inmobiliario, donde más del 75% de las licencias de construcción emitidas en el primer trimestre de 2026 correspondieron a proyectos habitacionales, con una inversión superior a los RD$154,000 millones. El turismo, particularmente en zonas como La Altagracia y Punta Cana, está siendo un catalizador importante para estos desarrollos.
Segundo, la «disminución de las tasas de interés activas» ha mejorado el acceso al financiamiento. La lógica es sencilla: un crédito más barato y accesible incentiva tanto la inversión en nuevos proyectos como la compra de viviendas. De hecho, el crédito destinado a la construcción creció un 22.6% interanual, lo que equivale a más de RD$34,000 millones adicionales. Este entorno financiero favorable ha sido un combustible esencial para el sector.
¿Un crecimiento sostenible o una burbuja en formación?
Si bien el auge es indudablemente positivo para la generación de empleo—con más de 114,000 empleos directos creados en el primer trimestre de 2026 —y para el crecimiento del PIB, que se proyecta cerrar el año en un 5.0%, la sostenibilidad de este ritmo genera interrogantes. El crecimiento del 14.9% en junio es un dato espectacular, pero dependencia excesiva en un solo sector puede ser riesgosa.
Es crucial que el dinamismo actual no se convierta en un motor que, al ralentizarse por cualquier factor externo, arrastre consigo a toda la economía. La estabilidad que permite este auge debe ir acompañada de una vigilancia constante sobre los precios inmobiliarios y el endeudamiento para evitar distorsiones. La construcción es un sector dinámico y generador de empleo, pero su salud a largo plazo depende de que su crecimiento sea proporcional y esté respaldado por una demanda real y sostenible, más que por un exceso de liquidez temporal.
En conclusión, el IMAE de 2026 pinta un panorama de una República Dominicana que construye, crece y genera empleo. El reto para las autoridades y el sector privado es asegurar que este «boom» no sea un espejismo pasajero, sino la base sólida para un desarrollo económico diversificado y duradero.
El Autor
Víctor J Aquino P
Lic. Comunicación Social