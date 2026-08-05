El IMAE confirma el resurgir de la construcción como motor económico en la República Dominicana

Ultimas: Gobierno ha entregado 926 nuevas aulas y proyecta alcanzar meta de 1,500 para el inicio del año escolar 2026-2027El IMAE confirma el resurgir de la construcción como motor económico en la República DominicanaMás de 7,7 millones de visitantes llegan al país hasta julio.Presidente Luis Abinader y ministro David Collado entregan remozada playa El Faro en San Pedro de Macorís.Gobierno responde con hechos y entrega vivienda digna a familia vulnerable en Rancho Arriba, OcoaAPORDOM destaca amplia programación de cruceros en Puerto Plata con 29 escalas durante agosto.Edeeste informa trabaja para mitigar interrupciones por sobrecarga en circuito EBRI03 que afecta residenciales de San IsidroMinistro Collado firma acuerdo con ITF para fortalecer de la Movilidad Turística Sostenible.Sindicatos portuarios reclaman el pago del bono navideño 2025 y el respeto a la Ley 199-02.Cementos Progreso abre sus puertas con “Amigos Progreso”, un programa para acercar la industria a la sociedadDavid Collado supervisa intervención playa El Faro de San Pedro Macorís.Compañías de cobranza acuerdan con Pro Consumidor actuación humanizada y dentro de los parámetros legales de RDPoder Ejecutivo promulga mejoras al Código PenalBienes Nacionales realizará segunda subasta pública del año 2026Raymond Rodríguez aspira a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRMPresidente Abinader entrega Hospital Municipal Hacienda Estrella y salda deuda histórica de más de 20 años con la comunidadINTRANT realiza primera edición del Premio Nacional de Seguridad Vial; reconoce 13 empresasDaniel Toribio critica que el Gobierno convierta todos los ingresos adicionales en más gastoGómez Díaz pierde nuevamente en su intento de suspender la transmisión del canal 3 virtualBanco Caribe y Revista Mercado reconocen a Elvira Garrido, de Pork and Beer, en el marco de Visión Emprendedora 2026RD fortalece posicionamiento como referente en aviación y ensamblaje de aeronaves en feria de Oshkosh, EE.UUBoston Dynamics y el Sistema 911 impulsan el uso de robótica para atender emergencias en República DominicanaRepública Dominicana y Panamá fortalecen cooperación estratégica para elevar la seguridad de la aviación civil en la regiónJuan Hubieres denuncia “mafia” de RD$864 millones en licitación del Trae y pide a Abinader detener el procesoAsocivu apertura su tradicional autoferia por el Día de los PadresDiputado Cedeño: Es un cáncer no aprobación de proyectos importantes en cada legislaturaColegio Dominicano de Periodistas reconoce al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por su respaldo al gremio periodísticoGobierno dispone reducción de jornada laboral este viernes en instituciones públicasJulio Landrón asegura erradicación del hambre en RD representa más salud para la poblaciónLa ONDA promueve en SFM la importancia del derecho de autor y rinde homenaje a artistasPatrullas del Ejército interceptan a 48 migrantes indocumentados en intervenciones realizadas en San Juan y Elías PiñaBHD celebra su 54 aniversario con el lanzamiento de una campaña de valoresPro Consumidor intensifica vigilancia en comercios por el Día de los PadresSoldados del Ejército ocupan 240 litros de clerén durante operativo en Playa Punta Luna, MontecristiTransparencia Internacional reconoce a RD como referente en la lucha contra la corrupciónGabinete de Transporte presenta acciones para garantizar la movilidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026ARS SEMMA crea la Dirección de Control de Operaciones Internas para elevar los estándares de calidad y eficiencia hospitalariaSenado aprueba en segunda lectura ley que crea el Instituto Nacional de Custodia a favor de las mujeres victimas de violencia de generoJean Luis Rodríguez: «El sistema portuario dominicano entra en una nueva etapa de expansión para consolidar al país como hub logístico del CaribeAsociación Cibao impulsa acceso a la movilidad con condiciones preferenciales en Anadive Regional Norte 2026Grupo SID fortalece su expansión en Estados Unidos desde el principal escenario del retail hispanoEl CEO de VINCI Airports presenta al Ministro de la Presidencia el premio ASQ de ACI, reafirmando el compromiso de largo plazo del Grupo con la República DominicanaDirector del SNS realiza visitas no programadas a centros de salud de Santiago Oeste y dispone mejoras para fortalecer la atenciónCESAC inaugura taller regional OACI sobre gestión de riesgos internos en seguridad de la aviaciónEnergas invierte más de US$55 millones para fortalecer la seguridad energética del paísEl Seibo y Miches celebran sesión conjunta de sus Ayuntamientos Juveniles e Infantiles en FedomuEuromoney reconoce a Banreservas como Mejor Banco del Caribe y le otorga cinco premios adicionalesMitur apoya promoción de Jarabacoa como principal destino ecoturístico del país.Paciente oncológico demanda a SENASA por negación y retraso de tratamiento médicoCOMIPOL desplegará amplio operativo de seguridad y asistencia vial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026El MAP convoca a las personas con discapacidad al primer concurso inclusivo para registro de elegiblesBanco Caribe fortalece su gobierno corporativo con transición en la presidencia de su Consejo de AdministraciónPolicía Nacional arresta en flagrante delito a hombre acusado de herir a su expareja con arma blanca en Los Guaricanos, SDNMedio Ambiente respalda reclamo para frenar tránsito de vehículos en Playa EncuentroNilson Abreu expone en televisión querella por presunto fraude fiscal que involucra a Tecnodisa y varios de sus directivosJulio Landrón presenta balance de sus primeros seis meses al frente del SNS; destaca avances en producción, salud mental y Red Nacional de TraumaAlcalde Nelson Núñez destaca respaldo del presidente Abinader a la municipalidadAdompretur abre la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2026Policía Nacional retiene motocicletas utilizadas para carreras clandestinas y contaminación sónica durante operativo en Cabral, BarahonaToman medida para impulsar a Bayahíbe como destino turístico.David Collado termina remozamiento Infraestructura del Alcazar de Colón e inicia iluminación ciudad colonial con dos mil lámparas.FEDODIM solicita volver al Consejo de DO Sostenible y propone RD$70 millones para planes de residuosSNS entrega mamógrafo, equipo de Rayos X y sonógrafo para fortalecer los servicios de salud en Sánchez RamírezRecaudaciones de Aduanas crecen RD$3,290 MM durante el primer semestre de 2026Director del Ney Arias Lora: pacientes atendidos por trauma registran 98 % de supervivenciaProyecto Hostos proyecta una inversión de US$2,100 millones para impulsar la integración energética del CaribeDavid Collado dice Puerto Rico se ha convertido en un importante mercado emisor de turistas para RD.Hospital Traumatológico de Higüey reduce a cero los referimientos de pacientes con trauma y fortalece la atención en la región EstePolicía Nacional apresa a tres hombres y recupera mercancía valorada en más de un millón de pesos obtenida mediante estafaARS SEMMA e INABIMA reúnen a más de 4,000 maestros pensionados y jubilados en el Regocijo Magisterial 2026Pro Consumidor destruye cerca de 20 toneladas de productos no aptos para el consumo que fueron incautados junto a MP y CECCOMMinisterio de Turismo y ADAVIT impulsan el turismo interno con exitoso “Tam Trip” en ConstanzaASOCIVU celebrará la edición 47 de su tradicional autoferia en el marco de su 25 aniversarioCentrales sindicales piden a Abinader retirar del Congreso la reforma del Código de Trabajo si no se respeta el acuerdo tripartitoMontecristi fortalece su Red Pública de SaludPetróleo West Texas vuelve a subir y se coloca a US$70.46 por tensiones en el Estrecho de OrmuzFuerza del Pueblo denuncia baja ejecución de proyectos de agua financiados por el Banco MundialAERODOM entrega 18 perros K9 al CESAC para fortalecer la seguridad aeroportuariaOnesvie conmemora 25 años fortaleciendo su capacidad técnica y reafirmando su compromiso con la vidaADOCCO dice muerte de joven a manos de agente policial pone en evidencia fracaso de la reforma de la Policía NacionalLanzan “Desafío Colonial”: La nueva plataforma interactiva que reinventa el turismo cultural en Santo DomingoRepública Dominicana escribe una nueva página en su historia deportiva con la nueva directiva de la Federación Dominicana de Pelota Vasca y FrontónTurismo rompe récords en llegadas con 6.6 millones de visitantes, rumbo a cerrar con 12 millones.País Posible asume la Vicepresidencia Regional del Caribe de COPPPAL; reafirma su compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeresRed Nacional de Trauma fortalece capacidad de respuesta con hospitales especializados, helipuertos y emergencias remozadasDirectores DA y Contraloría inauguran unidad auditoría velará por transparencia en procesosHospitales de la Red Pública disponen de 300 camas para atención en salud mentalJuan Hubieres exige rebaja inmediata del GLP y las gasolinas ante caída del precio del petróleoLa FCCA desarrolló con éxito PAMAC Destination Summit 2026 en Puerto PlataSky High Dominicana inaugura moderno centro de entrenamiento aeronáutico para fortalecer la formación y profesionalización del sector aviaciónVicealcalde del DN asegura que David llegó solo al acto del Comité Ejecutivo del PRMPolicía capturan a “El Baboso”, reconocido antisocial acusado de robo en vivienda en Mao, provincia ValverdeSNS juramenta nuevas autoridades para fortalecer la gestión sanitaria en la Red Pública de SaludInversiones Santa Cruz designa nueva Gerente General Banreservas y sus filiales reciben cuatro premios de World Finance, incluido Mejor Grupo BancarioPROPEEP y DIDA firman acuerdo para fortalecer orientación y defensa de los derechos de los afiliados a la Seguridad SocialLanzan Salo, Nueva Aplicación De Finanzas Personales Para Administrar Tu DineroCésar Fernández: “La competencia de la Fuerza del Pueblo no es con la oposición, es contra el Gobierno”Eddy Alcántara destaca RD se ha convertido en referente regional en tecnología para protección de consumidoresAcosde valora impacto positivo en avances de permisología del MIVHED 
Ultimas: Gobierno ha entregado 926 nuevas aulas y proyecta alcanzar meta de 1,500 para el inicio del año escolar 2026-2027El IMAE confirma el resurgir de la construcción como motor económico en la República DominicanaMás de 7,7 millones de visitantes llegan al país hasta julio.Presidente Luis Abinader y ministro David Collado entregan remozada playa El Faro en San Pedro de Macorís.Gobierno responde con hechos y entrega vivienda digna a familia vulnerable en Rancho Arriba, OcoaAPORDOM destaca amplia programación de cruceros en Puerto Plata con 29 escalas durante agosto.Edeeste informa trabaja para mitigar interrupciones por sobrecarga en circuito EBRI03 que afecta residenciales de San IsidroMinistro Collado firma acuerdo con ITF para fortalecer de la Movilidad Turística Sostenible.Sindicatos portuarios reclaman el pago del bono navideño 2025 y el respeto a la Ley 199-02.Cementos Progreso abre sus puertas con “Amigos Progreso”, un programa para acercar la industria a la sociedadDavid Collado supervisa intervención playa El Faro de San Pedro Macorís.Compañías de cobranza acuerdan con Pro Consumidor actuación humanizada y dentro de los parámetros legales de RDPoder Ejecutivo promulga mejoras al Código PenalBienes Nacionales realizará segunda subasta pública del año 2026Raymond Rodríguez aspira a la alcaldía del Distrito Nacional por el PRMPresidente Abinader entrega Hospital Municipal Hacienda Estrella y salda deuda histórica de más de 20 años con la comunidadINTRANT realiza primera edición del Premio Nacional de Seguridad Vial; reconoce 13 empresasDaniel Toribio critica que el Gobierno convierta todos los ingresos adicionales en más gastoGómez Díaz pierde nuevamente en su intento de suspender la transmisión del canal 3 virtualBanco Caribe y Revista Mercado reconocen a Elvira Garrido, de Pork and Beer, en el marco de Visión Emprendedora 2026RD fortalece posicionamiento como referente en aviación y ensamblaje de aeronaves en feria de Oshkosh, EE.UUBoston Dynamics y el Sistema 911 impulsan el uso de robótica para atender emergencias en República DominicanaRepública Dominicana y Panamá fortalecen cooperación estratégica para elevar la seguridad de la aviación civil en la regiónJuan Hubieres denuncia “mafia” de RD$864 millones en licitación del Trae y pide a Abinader detener el procesoAsocivu apertura su tradicional autoferia por el Día de los PadresDiputado Cedeño: Es un cáncer no aprobación de proyectos importantes en cada legislaturaColegio Dominicano de Periodistas reconoce al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por su respaldo al gremio periodísticoGobierno dispone reducción de jornada laboral este viernes en instituciones públicasJulio Landrón asegura erradicación del hambre en RD representa más salud para la poblaciónLa ONDA promueve en SFM la importancia del derecho de autor y rinde homenaje a artistasPatrullas del Ejército interceptan a 48 migrantes indocumentados en intervenciones realizadas en San Juan y Elías PiñaBHD celebra su 54 aniversario con el lanzamiento de una campaña de valoresPro Consumidor intensifica vigilancia en comercios por el Día de los PadresSoldados del Ejército ocupan 240 litros de clerén durante operativo en Playa Punta Luna, MontecristiTransparencia Internacional reconoce a RD como referente en la lucha contra la corrupciónGabinete de Transporte presenta acciones para garantizar la movilidad en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026ARS SEMMA crea la Dirección de Control de Operaciones Internas para elevar los estándares de calidad y eficiencia hospitalariaSenado aprueba en segunda lectura ley que crea el Instituto Nacional de Custodia a favor de las mujeres victimas de violencia de generoJean Luis Rodríguez: «El sistema portuario dominicano entra en una nueva etapa de expansión para consolidar al país como hub logístico del CaribeAsociación Cibao impulsa acceso a la movilidad con condiciones preferenciales en Anadive Regional Norte 2026Grupo SID fortalece su expansión en Estados Unidos desde el principal escenario del retail hispanoEl CEO de VINCI Airports presenta al Ministro de la Presidencia el premio ASQ de ACI, reafirmando el compromiso de largo plazo del Grupo con la República DominicanaDirector del SNS realiza visitas no programadas a centros de salud de Santiago Oeste y dispone mejoras para fortalecer la atenciónCESAC inaugura taller regional OACI sobre gestión de riesgos internos en seguridad de la aviaciónEnergas invierte más de US$55 millones para fortalecer la seguridad energética del paísEl Seibo y Miches celebran sesión conjunta de sus Ayuntamientos Juveniles e Infantiles en FedomuEuromoney reconoce a Banreservas como Mejor Banco del Caribe y le otorga cinco premios adicionalesMitur apoya promoción de Jarabacoa como principal destino ecoturístico del país.Paciente oncológico demanda a SENASA por negación y retraso de tratamiento médicoCOMIPOL desplegará amplio operativo de seguridad y asistencia vial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026El MAP convoca a las personas con discapacidad al primer concurso inclusivo para registro de elegiblesBanco Caribe fortalece su gobierno corporativo con transición en la presidencia de su Consejo de AdministraciónPolicía Nacional arresta en flagrante delito a hombre acusado de herir a su expareja con arma blanca en Los Guaricanos, SDNMedio Ambiente respalda reclamo para frenar tránsito de vehículos en Playa EncuentroNilson Abreu expone en televisión querella por presunto fraude fiscal que involucra a Tecnodisa y varios de sus directivosJulio Landrón presenta balance de sus primeros seis meses al frente del SNS; destaca avances en producción, salud mental y Red Nacional de TraumaAlcalde Nelson Núñez destaca respaldo del presidente Abinader a la municipalidadAdompretur abre la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2026Policía Nacional retiene motocicletas utilizadas para carreras clandestinas y contaminación sónica durante operativo en Cabral, BarahonaToman medida para impulsar a Bayahíbe como destino turístico.David Collado termina remozamiento Infraestructura del Alcazar de Colón e inicia iluminación ciudad colonial con dos mil lámparas.FEDODIM solicita volver al Consejo de DO Sostenible y propone RD$70 millones para planes de residuosSNS entrega mamógrafo, equipo de Rayos X y sonógrafo para fortalecer los servicios de salud en Sánchez RamírezRecaudaciones de Aduanas crecen RD$3,290 MM durante el primer semestre de 2026Director del Ney Arias Lora: pacientes atendidos por trauma registran 98 % de supervivenciaProyecto Hostos proyecta una inversión de US$2,100 millones para impulsar la integración energética del CaribeDavid Collado dice Puerto Rico se ha convertido en un importante mercado emisor de turistas para RD.Hospital Traumatológico de Higüey reduce a cero los referimientos de pacientes con trauma y fortalece la atención en la región EstePolicía Nacional apresa a tres hombres y recupera mercancía valorada en más de un millón de pesos obtenida mediante estafaARS SEMMA e INABIMA reúnen a más de 4,000 maestros pensionados y jubilados en el Regocijo Magisterial 2026Pro Consumidor destruye cerca de 20 toneladas de productos no aptos para el consumo que fueron incautados junto a MP y CECCOMMinisterio de Turismo y ADAVIT impulsan el turismo interno con exitoso “Tam Trip” en ConstanzaASOCIVU celebrará la edición 47 de su tradicional autoferia en el marco de su 25 aniversarioCentrales sindicales piden a Abinader retirar del Congreso la reforma del Código de Trabajo si no se respeta el acuerdo tripartitoMontecristi fortalece su Red Pública de SaludPetróleo West Texas vuelve a subir y se coloca a US$70.46 por tensiones en el Estrecho de OrmuzFuerza del Pueblo denuncia baja ejecución de proyectos de agua financiados por el Banco MundialAERODOM entrega 18 perros K9 al CESAC para fortalecer la seguridad aeroportuariaOnesvie conmemora 25 años fortaleciendo su capacidad técnica y reafirmando su compromiso con la vidaADOCCO dice muerte de joven a manos de agente policial pone en evidencia fracaso de la reforma de la Policía NacionalLanzan “Desafío Colonial”: La nueva plataforma interactiva que reinventa el turismo cultural en Santo DomingoRepública Dominicana escribe una nueva página en su historia deportiva con la nueva directiva de la Federación Dominicana de Pelota Vasca y FrontónTurismo rompe récords en llegadas con 6.6 millones de visitantes, rumbo a cerrar con 12 millones.País Posible asume la Vicepresidencia Regional del Caribe de COPPPAL; reafirma su compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeresRed Nacional de Trauma fortalece capacidad de respuesta con hospitales especializados, helipuertos y emergencias remozadasDirectores DA y Contraloría inauguran unidad auditoría velará por transparencia en procesosHospitales de la Red Pública disponen de 300 camas para atención en salud mentalJuan Hubieres exige rebaja inmediata del GLP y las gasolinas ante caída del precio del petróleoLa FCCA desarrolló con éxito PAMAC Destination Summit 2026 en Puerto PlataSky High Dominicana inaugura moderno centro de entrenamiento aeronáutico para fortalecer la formación y profesionalización del sector aviaciónVicealcalde del DN asegura que David llegó solo al acto del Comité Ejecutivo del PRMPolicía capturan a “El Baboso”, reconocido antisocial acusado de robo en vivienda en Mao, provincia ValverdeSNS juramenta nuevas autoridades para fortalecer la gestión sanitaria en la Red Pública de SaludInversiones Santa Cruz designa nueva Gerente General Banreservas y sus filiales reciben cuatro premios de World Finance, incluido Mejor Grupo BancarioPROPEEP y DIDA firman acuerdo para fortalecer orientación y defensa de los derechos de los afiliados a la Seguridad SocialLanzan Salo, Nueva Aplicación De Finanzas Personales Para Administrar Tu DineroCésar Fernández: “La competencia de la Fuerza del Pueblo no es con la oposición, es contra el Gobierno”Eddy Alcántara destaca RD se ha convertido en referente regional en tecnología para protección de consumidoresAcosde valora impacto positivo en avances de permisología del MIVHED 

El IMAE confirma el resurgir de la construcción como motor económico en la República Dominicana

Los datos del Indicador Mensual de Actividad Económica (IMAE) del Banco Central no mienten: el sector construcción ha retomado con fuerza su papel como uno de los principales motores del crecimiento económico en el país. Las cifras de 2026 no solo confirman una recuperación, sino un verdadero auge que merece un análisis detenido por sus implicaciones y sostenibilidad.

Un desempeño que supera las expectativas

El IMAE de marzo de 2026 reflejó un incremento interanual de 5.1%, el ritmo más elevado en once meses, con la construcción creciendo a un notable 8.0% interanual. Este impulso no fue un hecho aislado. En enero de 2026, la construcción ya había mostrado un 7.6% de expansión, y para junio, el sector alcanzó un impresionante 14.9% interanual, contribuyendo con cerca del 30% del incremento total del IMAE. La pregunta inevitable es: ¿qué está alimentando este dinamismo?

Los pilares del auge: inversión privada y condiciones financieras favorables

El Banco Central identifica dos factores clave. Primero, un «mayor dinamismo de la inversión privada en proyectos residenciales, comerciales y turísticos”. Esto se refleja en el mercado inmobiliario, donde más del 75% de las licencias de construcción emitidas en el primer trimestre de 2026 correspondieron a proyectos habitacionales, con una inversión superior a los RD$154,000 millones. El turismo, particularmente en zonas como La Altagracia y Punta Cana, está siendo un catalizador importante para estos desarrollos.

Segundo, la «disminución de las tasas de interés activas» ha mejorado el acceso al financiamiento. La lógica es sencilla: un crédito más barato y accesible incentiva tanto la inversión en nuevos proyectos como la compra de viviendas. De hecho, el crédito destinado a la construcción creció un 22.6% interanual, lo que equivale a más de RD$34,000 millones adicionales. Este entorno financiero favorable ha sido un combustible esencial para el sector.

¿Un crecimiento sostenible o una burbuja en formación?

Si bien el auge es indudablemente positivo para la generación de empleo—con más de 114,000 empleos directos creados en el primer trimestre de 2026 —y para el crecimiento del PIB, que se proyecta cerrar el año en un 5.0%, la sostenibilidad de este ritmo genera interrogantes. El crecimiento del 14.9% en junio es un dato espectacular, pero dependencia excesiva en un solo sector puede ser riesgosa.

Es crucial que el dinamismo actual no se convierta en un motor que, al ralentizarse por cualquier factor externo, arrastre consigo a toda la economía. La estabilidad que permite este auge debe ir acompañada de una vigilancia constante sobre los precios inmobiliarios y el endeudamiento para evitar distorsiones. La construcción es un sector dinámico y generador de empleo, pero su salud a largo plazo depende de que su crecimiento sea proporcional y esté respaldado por una demanda real y sostenible, más que por un exceso de liquidez temporal.

En conclusión, el IMAE de 2026 pinta un panorama de una República Dominicana que construye, crece y genera empleo. El reto para las autoridades y el sector privado es asegurar que este «boom» no sea un espejismo pasajero, sino la base sólida para un desarrollo económico diversificado y duradero.

El Autor
Víctor J Aquino P
Lic. Comunicación Social

Escrita Por

Redaccion

El País y el Mundo al Día con las noticias del momento

See author's posts

Compartela

  • Redaccion

    El País y el Mundo al Día con las noticias del momento

    Noticias Relacionadas

    Gobierno responde con hechos y entrega vivienda digna a familia vulnerable en Rancho Arriba, Ocoa

      La señora Carmen Peguero recibe una casa nueva construida por Propeep en la comunidad Arroyo Blanco, como parte de las acciones sociales para mejorar la calidad de vida de familias…

      Compartela
      Leer Mas

      Continuar
      APORDOM destaca amplia programación de cruceros en Puerto Plata con 29 escalas durante agosto.

        Santo Domingo.- La Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM) informó que Puerto Plata recibirá 29 escalas de cruceros durante el mes de agosto, una programación que reafirma el posicionamiento de la República Dominicana como…

        Compartela
        Leer Mas

        Continuar

        Deja una respuesta

        Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

        You Missed

        Nacionales

        Gobierno ha entregado 926 nuevas aulas y proyecta alcanzar meta de 1,500 para el inicio del año escolar 2026-2027

        Gobierno ha entregado 926 nuevas aulas y proyecta alcanzar meta de 1,500 para el inicio del año escolar 2026-2027
        Noticias

        El IMAE confirma el resurgir de la construcción como motor económico en la República Dominicana

        El IMAE confirma el resurgir de la construcción como motor económico en la República Dominicana
        Turismo

        Más de 7,7 millones de visitantes llegan al país hasta julio.

        Más de 7,7 millones de visitantes llegan al país hasta julio.
        Turismo

        Presidente Luis Abinader y ministro David Collado entregan remozada playa El Faro en San Pedro de Macorís.

        Presidente Luis Abinader y ministro David Collado entregan remozada playa El Faro en San Pedro de Macorís.
        Nacionales Noticias

        Gobierno responde con hechos y entrega vivienda digna a familia vulnerable en Rancho Arriba, Ocoa

        Gobierno responde con hechos y entrega vivienda digna a familia vulnerable en Rancho Arriba, Ocoa
        Noticias

        APORDOM destaca amplia programación de cruceros en Puerto Plata con 29 escalas durante agosto.

        APORDOM destaca amplia programación de cruceros en Puerto Plata con 29 escalas durante agosto.
        Share
        Copiar enlace
        ×