El grupo De Valle anuncia el inicio de operaciones del hotel Days Inn by Wyndham Juan Dolio este lunes.

Edward De Valle ll informó que informó que habrá atractivas tarifas con motivo de su apertura.

Santo Domingo, 7 diciembre 2025.- A partir de este lunes 8 de diciembre inician oficialmente las operaciones del hotel Days Inn by Wyndham Juan Dolio, con 114 modernas y confortables habitaciones, informó el Grupo De Valle (GDV).

El empresario Edward De Valle ll, CEO del grupo De Valle, informó que con motivo de esa apertura habrá atractivas y diferentes tarifas especiales para los huéspedes.

Los miembros Wyndham Rewards podrán acceder a una tarifa desde US$44, como parte de esa facilidad, también, Cyber Week tendrán una tarifa desde US$49.

Además, se oferta una tarifa estándar del mercado, desde US$70.

«La propiedad inicia sus operaciones cumpliendo con los estándares de la marca Wyndham y ya está disponible para reservaciones», informó De Valle ll.

Dijo que la llegada de Days Inn by Wyndham a Juan Dolio es un hito importante para el turismo de la región.

“Este proyecto refleja la esencia de la visión 2030: llevar marcas globales a mercados de gran potencial, generando empleo, inversión y crecimiento sostenible. Juan Dolio es un ejemplo claro de esta visión alineada con la agenda nacional de desarrollo”, señaló el empresario.

El proyecto forma parte de la visión 2030 de Edward De Valle II, una iniciativa destinada a posicionar hoteles de marcas internacionales a no más de 30 minutos de los principales centros económicos del país.

