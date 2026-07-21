El CEO de VINCI Airports presenta al Ministro de la Presidencia el premio ASQ de ACI, reafirmando el compromiso de largo plazo del Grupo con la República Dominicana

El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata recibió por cuarta ocasión el premio Airport Service Quality (ASQ) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).
El CEO de VINCI Airports se reunió con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante una visita al país.
El encuentro destacó las inversiones en curso, la modernización aeroportuaria y el crecimiento sostenible.
Rémi Maumon de Longevialle, director ejecutivo (CEO) de VINCI Airports, presentó oficialmente al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el reconocimiento Airport Service Quality (ASQ) obtenido por el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata, durante una visita oficial a la República Dominicana.
La presentación, realizada junto a representantes del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC) y la embajadora de Francia en República Dominicana, Sonia Barbry, reconoció al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata como uno de los Mejores Aeropuertos por Tamaño (Salidas) entre aquellos que atienden hasta dos millones de pasajeros anuales en América Latina y el Caribe. Este galardón se basa exclusivamente en encuestas independientes realizadas a los pasajeros como parte del reconocido programa Airport Service Quality (ASQ) de ACI.
Este es el cuarto premio ASQ que recibe el Aeropuerto de Puerto Plata, reflejo del compromiso sostenido de AERODOM, sus colaboradores, las autoridades, las instituciones gubernamentales y toda la comunidad aeroportuaria para ofrecer una experiencia de viaje de excelencia.
Tras la presentación del reconocimiento, la delegación de VINCI Airports sostuvo una reunión con el ministro Paliza para abordar la importancia estratégica de la infraestructura aeroportuaria como motor del desarrollo económico, la competitividad turística y la conectividad internacional de la República Dominicana. Durante el encuentro, VINCI Airports reiteró su compromiso de largo plazo con el país a través del ambicioso programa de inversiones que ejecuta AERODOM, el cual contempla, entre otras iniciativas, la construcción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (con una inversión superior a los RD$23,000 millones), la modernización de la infraestructura aeroportuaria de toda su red y el desarrollo de proyectos orientados a fortalecer la excelencia operacional y la sostenibilidad.
«Este reconocimiento refleja el compromiso de VINCI Airports de ofrecer una experiencia de clase mundial a los pasajeros en toda nuestra red global y la confianza que los viajeros depositan cada día en el Aeropuerto de Puerto Plata. También es un testimonio de la estrecha colaboración entre AERODOM, las autoridades dominicanas y todos los integrantes de la comunidad aeroportuaria. Nos enorgullece contribuir al desarrollo del país mediante inversiones de largo plazo y una operación aeroportuaria de estándares internacionales», expresó Rémi Maumon de Longevialle, director ejecutivo (CEO) de VINCI Airports.
Por su parte, Cyril Girot, director general (CEO) de AERODOM, afirmó: «Recibir esta distinción por cuarta ocasión refleja la dedicación de nuestros equipos de AERODOM y de nuestros aliados aeroportuarios para elevar continuamente los estándares de servicio que ofrecemos a los pasajeros. Este reconocimiento también fortalece nuestro compromiso de seguir apoyando el crecimiento de la República Dominicana como uno de los principales destinos de aviación y turismo del Caribe.»
AERODOM continúa ejecutando uno de los programas de inversión aeroportuaria más ambiciosos de la región, que incluye la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, fortaleciendo la posición de la República Dominicana como un centro regional de aviación y un destino turístico líder, mediante el desarrollo de infraestructura aeroportuaria segura, eficiente y sostenible para las futuras generaciones.