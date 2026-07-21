El CEO de VINCI Airports presenta al Ministro de la Presidencia el premio ASQ de ACI, reafirmando el compromiso de largo plazo del Grupo con la República Dominicana

Ultimas: Senado aprueba en segunda lectura ley que crea el Instituto Nacional de Custodia a favor de las mujeres victimas de violencia de generoJean Luis Rodríguez: «El sistema portuario dominicano entra en una nueva etapa de expansión para consolidar al país como hub logístico del CaribeAsociación Cibao impulsa acceso a la movilidad con condiciones preferenciales en Anadive Regional Norte 2026Grupo SID fortalece su expansión en Estados Unidos desde el principal escenario del retail hispanoEl CEO de VINCI Airports presenta al Ministro de la Presidencia el premio ASQ de ACI, reafirmando el compromiso de largo plazo del Grupo con la República DominicanaDirector del SNS realiza visitas no programadas a centros de salud de Santiago Oeste y dispone mejoras para fortalecer la atenciónCESAC inaugura taller regional OACI sobre gestión de riesgos internos en seguridad de la aviaciónEnergas invierte más de US$55 millones para fortalecer la seguridad energética del paísEl Seibo y Miches celebran sesión conjunta de sus Ayuntamientos Juveniles e Infantiles en FedomuEuromoney reconoce a Banreservas como Mejor Banco del Caribe y le otorga cinco premios adicionalesMitur apoya promoción de Jarabacoa como principal destino ecoturístico del país.Paciente oncológico demanda a SENASA por negación y retraso de tratamiento médicoCOMIPOL desplegará amplio operativo de seguridad y asistencia vial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026El MAP convoca a las personas con discapacidad al primer concurso inclusivo para registro de elegiblesBanco Caribe fortalece su gobierno corporativo con transición en la presidencia de su Consejo de AdministraciónPolicía Nacional arresta en flagrante delito a hombre acusado de herir a su expareja con arma blanca en Los Guaricanos, SDNMedio Ambiente respalda reclamo para frenar tránsito de vehículos en Playa EncuentroNilson Abreu expone en televisión querella por presunto fraude fiscal que involucra a Tecnodisa y varios de sus directivosJulio Landrón presenta balance de sus primeros seis meses al frente del SNS; destaca avances en producción, salud mental y Red Nacional de TraumaAlcalde Nelson Núñez destaca respaldo del presidente Abinader a la municipalidadAdompretur abre la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2026Policía Nacional retiene motocicletas utilizadas para carreras clandestinas y contaminación sónica durante operativo en Cabral, BarahonaToman medida para impulsar a Bayahíbe como destino turístico.David Collado termina remozamiento Infraestructura del Alcazar de Colón e inicia iluminación ciudad colonial con dos mil lámparas.FEDODIM solicita volver al Consejo de DO Sostenible y propone RD$70 millones para planes de residuosSNS entrega mamógrafo, equipo de Rayos X y sonógrafo para fortalecer los servicios de salud en Sánchez RamírezRecaudaciones de Aduanas crecen RD$3,290 MM durante el primer semestre de 2026Director del Ney Arias Lora: pacientes atendidos por trauma registran 98 % de supervivenciaProyecto Hostos proyecta una inversión de US$2,100 millones para impulsar la integración energética del CaribeDavid Collado dice Puerto Rico se ha convertido en un importante mercado emisor de turistas para RD.Hospital Traumatológico de Higüey reduce a cero los referimientos de pacientes con trauma y fortalece la atención en la región EstePolicía Nacional apresa a tres hombres y recupera mercancía valorada en más de un millón de pesos obtenida mediante estafaARS SEMMA e INABIMA reúnen a más de 4,000 maestros pensionados y jubilados en el Regocijo Magisterial 2026Pro Consumidor destruye cerca de 20 toneladas de productos no aptos para el consumo que fueron incautados junto a MP y CECCOMMinisterio de Turismo y ADAVIT impulsan el turismo interno con exitoso “Tam Trip” en ConstanzaASOCIVU celebrará la edición 47 de su tradicional autoferia en el marco de su 25 aniversarioCentrales sindicales piden a Abinader retirar del Congreso la reforma del Código de Trabajo si no se respeta el acuerdo tripartitoMontecristi fortalece su Red Pública de SaludPetróleo West Texas vuelve a subir y se coloca a US$70.46 por tensiones en el Estrecho de OrmuzFuerza del Pueblo denuncia baja ejecución de proyectos de agua financiados por el Banco MundialAERODOM entrega 18 perros K9 al CESAC para fortalecer la seguridad aeroportuariaOnesvie conmemora 25 años fortaleciendo su capacidad técnica y reafirmando su compromiso con la vidaADOCCO dice muerte de joven a manos de agente policial pone en evidencia fracaso de la reforma de la Policía NacionalLanzan “Desafío Colonial”: La nueva plataforma interactiva que reinventa el turismo cultural en Santo DomingoRepública Dominicana escribe una nueva página en su historia deportiva con la nueva directiva de la Federación Dominicana de Pelota Vasca y FrontónTurismo rompe récords en llegadas con 6.6 millones de visitantes, rumbo a cerrar con 12 millones.País Posible asume la Vicepresidencia Regional del Caribe de COPPPAL; reafirma su compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeresRed Nacional de Trauma fortalece capacidad de respuesta con hospitales especializados, helipuertos y emergencias remozadasDirectores DA y Contraloría inauguran unidad auditoría velará por transparencia en procesosHospitales de la Red Pública disponen de 300 camas para atención en salud mentalJuan Hubieres exige rebaja inmediata del GLP y las gasolinas ante caída del precio del petróleoLa FCCA desarrolló con éxito PAMAC Destination Summit 2026 en Puerto PlataSky High Dominicana inaugura moderno centro de entrenamiento aeronáutico para fortalecer la formación y profesionalización del sector aviaciónVicealcalde del DN asegura que David llegó solo al acto del Comité Ejecutivo del PRMPolicía capturan a “El Baboso”, reconocido antisocial acusado de robo en vivienda en Mao, provincia ValverdeSNS juramenta nuevas autoridades para fortalecer la gestión sanitaria en la Red Pública de SaludInversiones Santa Cruz designa nueva Gerente General Banreservas y sus filiales reciben cuatro premios de World Finance, incluido Mejor Grupo BancarioPROPEEP y DIDA firman acuerdo para fortalecer orientación y defensa de los derechos de los afiliados a la Seguridad SocialLanzan Salo, Nueva Aplicación De Finanzas Personales Para Administrar Tu DineroCésar Fernández: “La competencia de la Fuerza del Pueblo no es con la oposición, es contra el Gobierno”Eddy Alcántara destaca RD se ha convertido en referente regional en tecnología para protección de consumidoresAcosde valora impacto positivo en avances de permisología del MIVHED JMMB siembra 1,000 árboles en Loma Guaigüí para contribuir a una prosperidad sostenible en La VegaDIGEIG reconoce a la Dirección General de Presupuesto por resultados históricos en transparencia presupuestariaRubén Maldonado: “La Fuerza del Pueblo no se distrae; su reto es enfrentar al Gobierno y responderle al país”Banco BHD promueve una cultura de finanzas responsables entre sus proveedoresDr. Julio Landron lamenta tragedia ocurrida en centro de salud y llama a fortalecer la cultura de respeto hacia las mujeresNiños rinden emotivo homenaje a la Policía Nacional con el proyecto “Policía que Salva a la Gente”MICM y Uber Eats se unen para impulsar las mipymes y el comercio internoFCCA reconoce al ministro David Collado por su liderazgo en el crecimiento de la industria de cruceros en República DominicanaSargento mayor del ERD acusado de ultimar a su compañera sentimental ya se encuentra bajo control policialSNS entrega dos Centros de Primer Nivel e inicia remozamiento del Hospital Ramón Adriano Villalona en DajabónDirector del Hospital Darío Contreras aclara incidente ocurrido en área de estacionamiento del centroEl Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo inician «TURIZONEANDO Verano 2026»Caribbean Cinemas Ágora abrirá sus puertas en julioTribunal condena por fraude eléctrico a empresario que causó perjuicio por más de RD$47 millones a EdeesteUnited Petroleum realiza jornada de limpieza en Playa Gringo de Haina por el Día Mundial de los OcéanosQik recibe tres reconocimientos en los premios Latam Digital por innovación e impacto socialSNS recibe antorcha de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y garantiza asistencia médica gratuita para atletas y visitantesAIEHaina y Región Sur reúne al sector agroindustrial para presentar aportes y perspectivas de crecimiento de la industria nacionalRepública Dominicana concluye satisfactoriamente Auditoría de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA) de la OACISistema 911 coordina la asistencia ante un incendio registrado en un hotel ubicado en BayahíbeRepública Dominicana es reconocida como el Destino con el mayor nivel de satisfacción de los visitantes en el CaribeBanco BHD lanza la primera cuenta digital para menores de edad en República DominicanaAPAP emite bonos de deuda subordinada por RD$5,000 millonesPropeep rinde tributo a los héroes del Movimiento 14 de Junio con emblemático Paseo de los ColoresTurismo aéreo sigue imparable y crece más de un 10 por ciento en Mayo.Abinader y Collado inauguran bulevar de la Salud en Haina con inversión de 165 millones de pesos.SNS brinda asistencia médica a empleados de Supérate afectados en accidente de tránsitoDoctor Julio Landrón juramenta a Alfonzo Herasme como director del Servicio Regional de Salud EnriquilloMIO Banreservas conquista por segundo año consecutivo el primer lugar del Pilar Fintech en los Premios LATAM DigitalPropeep cumple el sueño de doña Flor María Pérez y le entrega una vivienda totalmente remozada en Hato NuevoJean Luis Rodríguez valora medidas anunciadas por el presidente Abinader: “Se priorizó a las familias, las mipymes y el empleo”BHD inicia su feria de financiamiento de vehículos Fleximóvil 2026 ADOCCO respalda medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la crisis económicaLa Alianza Mundial de Veteranos Realiza con Éxito su 2do. Congreso Mundial en Argentina.Posición del CONEP ante las medidas fiscales para mitigar los efectos de la crisis internacionalDavid Collado deja iniciada obra en La Romana para impulsar el turismo en Caleta.Banco BHD y MLB realizan encuentro con prospectos peloteros
Ultimas: Senado aprueba en segunda lectura ley que crea el Instituto Nacional de Custodia a favor de las mujeres victimas de violencia de generoJean Luis Rodríguez: «El sistema portuario dominicano entra en una nueva etapa de expansión para consolidar al país como hub logístico del CaribeAsociación Cibao impulsa acceso a la movilidad con condiciones preferenciales en Anadive Regional Norte 2026Grupo SID fortalece su expansión en Estados Unidos desde el principal escenario del retail hispanoEl CEO de VINCI Airports presenta al Ministro de la Presidencia el premio ASQ de ACI, reafirmando el compromiso de largo plazo del Grupo con la República DominicanaDirector del SNS realiza visitas no programadas a centros de salud de Santiago Oeste y dispone mejoras para fortalecer la atenciónCESAC inaugura taller regional OACI sobre gestión de riesgos internos en seguridad de la aviaciónEnergas invierte más de US$55 millones para fortalecer la seguridad energética del paísEl Seibo y Miches celebran sesión conjunta de sus Ayuntamientos Juveniles e Infantiles en FedomuEuromoney reconoce a Banreservas como Mejor Banco del Caribe y le otorga cinco premios adicionalesMitur apoya promoción de Jarabacoa como principal destino ecoturístico del país.Paciente oncológico demanda a SENASA por negación y retraso de tratamiento médicoCOMIPOL desplegará amplio operativo de seguridad y asistencia vial para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026El MAP convoca a las personas con discapacidad al primer concurso inclusivo para registro de elegiblesBanco Caribe fortalece su gobierno corporativo con transición en la presidencia de su Consejo de AdministraciónPolicía Nacional arresta en flagrante delito a hombre acusado de herir a su expareja con arma blanca en Los Guaricanos, SDNMedio Ambiente respalda reclamo para frenar tránsito de vehículos en Playa EncuentroNilson Abreu expone en televisión querella por presunto fraude fiscal que involucra a Tecnodisa y varios de sus directivosJulio Landrón presenta balance de sus primeros seis meses al frente del SNS; destaca avances en producción, salud mental y Red Nacional de TraumaAlcalde Nelson Núñez destaca respaldo del presidente Abinader a la municipalidadAdompretur abre la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo Turístico Epifanio Lantigua 2026Policía Nacional retiene motocicletas utilizadas para carreras clandestinas y contaminación sónica durante operativo en Cabral, BarahonaToman medida para impulsar a Bayahíbe como destino turístico.David Collado termina remozamiento Infraestructura del Alcazar de Colón e inicia iluminación ciudad colonial con dos mil lámparas.FEDODIM solicita volver al Consejo de DO Sostenible y propone RD$70 millones para planes de residuosSNS entrega mamógrafo, equipo de Rayos X y sonógrafo para fortalecer los servicios de salud en Sánchez RamírezRecaudaciones de Aduanas crecen RD$3,290 MM durante el primer semestre de 2026Director del Ney Arias Lora: pacientes atendidos por trauma registran 98 % de supervivenciaProyecto Hostos proyecta una inversión de US$2,100 millones para impulsar la integración energética del CaribeDavid Collado dice Puerto Rico se ha convertido en un importante mercado emisor de turistas para RD.Hospital Traumatológico de Higüey reduce a cero los referimientos de pacientes con trauma y fortalece la atención en la región EstePolicía Nacional apresa a tres hombres y recupera mercancía valorada en más de un millón de pesos obtenida mediante estafaARS SEMMA e INABIMA reúnen a más de 4,000 maestros pensionados y jubilados en el Regocijo Magisterial 2026Pro Consumidor destruye cerca de 20 toneladas de productos no aptos para el consumo que fueron incautados junto a MP y CECCOMMinisterio de Turismo y ADAVIT impulsan el turismo interno con exitoso “Tam Trip” en ConstanzaASOCIVU celebrará la edición 47 de su tradicional autoferia en el marco de su 25 aniversarioCentrales sindicales piden a Abinader retirar del Congreso la reforma del Código de Trabajo si no se respeta el acuerdo tripartitoMontecristi fortalece su Red Pública de SaludPetróleo West Texas vuelve a subir y se coloca a US$70.46 por tensiones en el Estrecho de OrmuzFuerza del Pueblo denuncia baja ejecución de proyectos de agua financiados por el Banco MundialAERODOM entrega 18 perros K9 al CESAC para fortalecer la seguridad aeroportuariaOnesvie conmemora 25 años fortaleciendo su capacidad técnica y reafirmando su compromiso con la vidaADOCCO dice muerte de joven a manos de agente policial pone en evidencia fracaso de la reforma de la Policía NacionalLanzan “Desafío Colonial”: La nueva plataforma interactiva que reinventa el turismo cultural en Santo DomingoRepública Dominicana escribe una nueva página en su historia deportiva con la nueva directiva de la Federación Dominicana de Pelota Vasca y FrontónTurismo rompe récords en llegadas con 6.6 millones de visitantes, rumbo a cerrar con 12 millones.País Posible asume la Vicepresidencia Regional del Caribe de COPPPAL; reafirma su compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeresRed Nacional de Trauma fortalece capacidad de respuesta con hospitales especializados, helipuertos y emergencias remozadasDirectores DA y Contraloría inauguran unidad auditoría velará por transparencia en procesosHospitales de la Red Pública disponen de 300 camas para atención en salud mentalJuan Hubieres exige rebaja inmediata del GLP y las gasolinas ante caída del precio del petróleoLa FCCA desarrolló con éxito PAMAC Destination Summit 2026 en Puerto PlataSky High Dominicana inaugura moderno centro de entrenamiento aeronáutico para fortalecer la formación y profesionalización del sector aviaciónVicealcalde del DN asegura que David llegó solo al acto del Comité Ejecutivo del PRMPolicía capturan a “El Baboso”, reconocido antisocial acusado de robo en vivienda en Mao, provincia ValverdeSNS juramenta nuevas autoridades para fortalecer la gestión sanitaria en la Red Pública de SaludInversiones Santa Cruz designa nueva Gerente General Banreservas y sus filiales reciben cuatro premios de World Finance, incluido Mejor Grupo BancarioPROPEEP y DIDA firman acuerdo para fortalecer orientación y defensa de los derechos de los afiliados a la Seguridad SocialLanzan Salo, Nueva Aplicación De Finanzas Personales Para Administrar Tu DineroCésar Fernández: “La competencia de la Fuerza del Pueblo no es con la oposición, es contra el Gobierno”Eddy Alcántara destaca RD se ha convertido en referente regional en tecnología para protección de consumidoresAcosde valora impacto positivo en avances de permisología del MIVHED JMMB siembra 1,000 árboles en Loma Guaigüí para contribuir a una prosperidad sostenible en La VegaDIGEIG reconoce a la Dirección General de Presupuesto por resultados históricos en transparencia presupuestariaRubén Maldonado: “La Fuerza del Pueblo no se distrae; su reto es enfrentar al Gobierno y responderle al país”Banco BHD promueve una cultura de finanzas responsables entre sus proveedoresDr. Julio Landron lamenta tragedia ocurrida en centro de salud y llama a fortalecer la cultura de respeto hacia las mujeresNiños rinden emotivo homenaje a la Policía Nacional con el proyecto “Policía que Salva a la Gente”MICM y Uber Eats se unen para impulsar las mipymes y el comercio internoFCCA reconoce al ministro David Collado por su liderazgo en el crecimiento de la industria de cruceros en República DominicanaSargento mayor del ERD acusado de ultimar a su compañera sentimental ya se encuentra bajo control policialSNS entrega dos Centros de Primer Nivel e inicia remozamiento del Hospital Ramón Adriano Villalona en DajabónDirector del Hospital Darío Contreras aclara incidente ocurrido en área de estacionamiento del centroEl Ministerio de Turismo y el Clúster Turístico de Santo Domingo inician «TURIZONEANDO Verano 2026»Caribbean Cinemas Ágora abrirá sus puertas en julioTribunal condena por fraude eléctrico a empresario que causó perjuicio por más de RD$47 millones a EdeesteUnited Petroleum realiza jornada de limpieza en Playa Gringo de Haina por el Día Mundial de los OcéanosQik recibe tres reconocimientos en los premios Latam Digital por innovación e impacto socialSNS recibe antorcha de Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y garantiza asistencia médica gratuita para atletas y visitantesAIEHaina y Región Sur reúne al sector agroindustrial para presentar aportes y perspectivas de crecimiento de la industria nacionalRepública Dominicana concluye satisfactoriamente Auditoría de Seguridad de la Aviación (USAP-CMA) de la OACISistema 911 coordina la asistencia ante un incendio registrado en un hotel ubicado en BayahíbeRepública Dominicana es reconocida como el Destino con el mayor nivel de satisfacción de los visitantes en el CaribeBanco BHD lanza la primera cuenta digital para menores de edad en República DominicanaAPAP emite bonos de deuda subordinada por RD$5,000 millonesPropeep rinde tributo a los héroes del Movimiento 14 de Junio con emblemático Paseo de los ColoresTurismo aéreo sigue imparable y crece más de un 10 por ciento en Mayo.Abinader y Collado inauguran bulevar de la Salud en Haina con inversión de 165 millones de pesos.SNS brinda asistencia médica a empleados de Supérate afectados en accidente de tránsitoDoctor Julio Landrón juramenta a Alfonzo Herasme como director del Servicio Regional de Salud EnriquilloMIO Banreservas conquista por segundo año consecutivo el primer lugar del Pilar Fintech en los Premios LATAM DigitalPropeep cumple el sueño de doña Flor María Pérez y le entrega una vivienda totalmente remozada en Hato NuevoJean Luis Rodríguez valora medidas anunciadas por el presidente Abinader: “Se priorizó a las familias, las mipymes y el empleo”BHD inicia su feria de financiamiento de vehículos Fleximóvil 2026 ADOCCO respalda medidas anunciadas por el gobierno para enfrentar la crisis económicaLa Alianza Mundial de Veteranos Realiza con Éxito su 2do. Congreso Mundial en Argentina.Posición del CONEP ante las medidas fiscales para mitigar los efectos de la crisis internacionalDavid Collado deja iniciada obra en La Romana para impulsar el turismo en Caleta.Banco BHD y MLB realizan encuentro con prospectos peloteros

El CEO de VINCI Airports presenta al Ministro de la Presidencia el premio ASQ de ACI, reafirmando el compromiso de largo plazo del Grupo con la República Dominicana

El Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata recibió por cuarta ocasión el premio Airport Service Quality (ASQ) del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).

El CEO de VINCI Airports se reunió con el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, durante una visita al país.

El encuentro destacó las inversiones en curso, la modernización aeroportuaria y el crecimiento sostenible.

Rémi Maumon de Longevialle, director ejecutivo (CEO) de VINCI Airports, presentó oficialmente al ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el reconocimiento Airport Service Quality (ASQ) obtenido por el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón de Puerto Plata, durante una visita oficial a la República Dominicana.

La presentación, realizada junto a representantes del Consejo Internacional de Aeropuertos para América Latina y el Caribe (ACI-LAC) y la embajadora de Francia en República Dominicana, Sonia Barbry, reconoció al Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón en Puerto Plata como uno de los Mejores Aeropuertos por Tamaño (Salidas) entre aquellos que atienden hasta dos millones de pasajeros anuales en América Latina y el Caribe. Este galardón se basa exclusivamente en encuestas independientes realizadas a los pasajeros como parte del reconocido programa Airport Service Quality (ASQ) de ACI.

Este es el cuarto premio ASQ que recibe el Aeropuerto de Puerto Plata, reflejo del compromiso sostenido de AERODOM, sus colaboradores, las autoridades, las instituciones gubernamentales y toda la comunidad aeroportuaria para ofrecer una experiencia de viaje de excelencia.

Tras la presentación del reconocimiento, la delegación de VINCI Airports sostuvo una reunión con el ministro Paliza para abordar la importancia estratégica de la infraestructura aeroportuaria como motor del desarrollo económico, la competitividad turística y la conectividad internacional de la República Dominicana. Durante el encuentro, VINCI Airports reiteró su compromiso de largo plazo con el país a través del ambicioso programa de inversiones que ejecuta AERODOM, el cual contempla, entre otras iniciativas, la construcción de la nueva terminal de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (con una inversión superior a los RD$23,000 millones), la modernización de la infraestructura aeroportuaria de toda su red y el desarrollo de proyectos orientados a fortalecer la excelencia operacional y la sostenibilidad.

«Este reconocimiento refleja el compromiso de VINCI Airports de ofrecer una experiencia de clase mundial a los pasajeros en toda nuestra red global y la confianza que los viajeros depositan cada día en el Aeropuerto de Puerto Plata. También es un testimonio de la estrecha colaboración entre AERODOM, las autoridades dominicanas y todos los integrantes de la comunidad aeroportuaria. Nos enorgullece contribuir al desarrollo del país mediante inversiones de largo plazo y una operación aeroportuaria de estándares internacionales», expresó Rémi Maumon de Longevialle, director ejecutivo (CEO) de VINCI Airports.

Por su parte, Cyril Girot, director general (CEO) de AERODOM, afirmó: «Recibir esta distinción por cuarta ocasión refleja la dedicación de nuestros equipos de AERODOM y de nuestros aliados aeroportuarios para elevar continuamente los estándares de servicio que ofrecemos a los pasajeros. Este reconocimiento también fortalece nuestro compromiso de seguir apoyando el crecimiento de la República Dominicana como uno de los principales destinos de aviación y turismo del Caribe.»

AERODOM continúa ejecutando uno de los programas de inversión aeroportuaria más ambiciosos de la región, que incluye la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Las Américas, fortaleciendo la posición de la República Dominicana como un centro regional de aviación y un destino turístico líder, mediante el desarrollo de infraestructura aeroportuaria segura, eficiente y sostenible para las futuras generaciones.

Escrita Por

Redaccion

El País y el Mundo al Día con las noticias del momento

See author's posts

Compartela

Redaccion

El País y el Mundo al Día con las noticias del momento

Noticias Relacionadas

Grupo SID fortalece su expansión en Estados Unidos desde el principal escenario del retail hispano

    La empresa fortalece su estrategia de expansión en Estados Unidos, promueve la competitividad de la industria dominicana y consolida nuevas oportunidades comerciales en el principal escenario de supermercados hispanos del…

    Compartela
    Leer Mas

    Continuar
    Director del SNS realiza visitas no programadas a centros de salud de Santiago Oeste y dispone mejoras para fortalecer la atención

      *Julio Landrón recorrió el CPN Santa Lucía y el Hospital Periférico de Cienfuegos, donde anunció nuevos equipos y evaluó necesidades de infraestructura* Santiago.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de…

      Compartela
      Leer Mas

      Continuar

      Deja una respuesta

      Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

      You Missed

      Politica

      Senado aprueba en segunda lectura ley que crea el Instituto Nacional de Custodia a favor de las mujeres victimas de violencia de genero

      Senado aprueba en segunda lectura ley que crea el Instituto Nacional de Custodia a favor de las mujeres victimas de violencia de genero
      Noticias

      Jean Luis Rodríguez: «El sistema portuario dominicano entra en una nueva etapa de expansión para consolidar al país como hub logístico del Caribe

      Jean Luis Rodríguez: «El sistema portuario dominicano entra en una nueva etapa de expansión para consolidar al país como hub logístico del Caribe
      Económica

      Asociación Cibao impulsa acceso a la movilidad con condiciones preferenciales en Anadive Regional Norte 2026

      Asociación Cibao impulsa acceso a la movilidad con condiciones preferenciales en Anadive Regional Norte 2026
      Económica Nacionales

      Grupo SID fortalece su expansión en Estados Unidos desde el principal escenario del retail hispano

      Grupo SID fortalece su expansión en Estados Unidos desde el principal escenario del retail hispano
      Nacionales

      El CEO de VINCI Airports presenta al Ministro de la Presidencia el premio ASQ de ACI, reafirmando el compromiso de largo plazo del Grupo con la República Dominicana

      El CEO de VINCI Airports presenta al Ministro de la Presidencia el premio ASQ de ACI, reafirmando el compromiso de largo plazo del Grupo con la República Dominicana
      Nacionales salud

      Director del SNS realiza visitas no programadas a centros de salud de Santiago Oeste y dispone mejoras para fortalecer la atención

      Director del SNS realiza visitas no programadas a centros de salud de Santiago Oeste y dispone mejoras para fortalecer la atención
      Share
      Copiar enlace
      ×