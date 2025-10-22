Compartela

Fue reprogramada del del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre próximo

El Banco de Reservas anunció este martes la reprogramación de la feria Expomóvil 2025, como medida preventiva ante el paso de la tormenta tropical Melissa y en atención a las recomendaciones emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El evento, que estaba previsto para realizarse del jueves 23 al domingo 26 de octubre, se celebrará ahora del jueves 30 de octubre al domingo 2 de noviembre.

En un comunicado, la institución explicó que la decisión responde a las condiciones meteorológicas adversas que afectan al país, y que han llevado al COE a declarar siete provincias en alerta roja, trece en amarilla y cuatro en verde, ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos por las fuertes lluvias.

Banreservas indicó que la medida fue tomada en coordinación con los dealers y concesionarios participantes, principales aliados de la feria, que cada año concentra una alta demanda del público interesado en adquirir vehículos nuevos con tasas preferenciales.

Por el bienestar

“El bienestar y la seguridad de nuestros clientes, colaboradores y socios comerciales es la prioridad del Banco de Reservas. Por ello, hemos decidido reprogramar la feria para una fecha segura que permita garantizar la mejor experiencia a todos los participantes”, señaló la entidad financiera.

La institución agradeció la comprensión del público y reafirmó su compromiso con el desarrollo responsable del país, así como con el impulso del sector automotriz nacional

