Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Historias relacionadas

b5231408-df59-4ecf-8788-83c2b0d8be8a.jpg

Presidente Abinader anuncia “La Brisita Navideña” y entrega de tarjetas de RD$1,500 que impactarán a dos millones 600 familias desde el 4 de diciembre

Redaccion noviembre 25, 2025
ADOCCO denuncia ante el PEPCA, DGCP, DIGEIG, UAFC y PROCOMPETENCIA, entramado de empresas suplidoras del Estado

ADOCCO denuncia ante el PEPCA, DGCP, DIGEIG, UAFC y PROCOMPETENCIA, entramado de empresas suplidoras del Estado

Redaccion noviembre 25, 2025
WhatsApp Image 2025-11-25 at 10.58.55 AM

Dr. Pedro Richardson, Director Ejecutivo de FEDODIM,reitera importancia de herramienta para el ordenamiento territorial y llama a la gestión eficiente de los recursos públicos

Redaccion noviembre 25, 2025

Te pueden interesar

b5231408-df59-4ecf-8788-83c2b0d8be8a.jpg

Presidente Abinader anuncia “La Brisita Navideña” y entrega de tarjetas de RD$1,500 que impactarán a dos millones 600 familias desde el 4 de diciembre

Redaccion noviembre 25, 2025
ADOCCO denuncia ante el PEPCA, DGCP, DIGEIG, UAFC y PROCOMPETENCIA, entramado de empresas suplidoras del Estado

ADOCCO denuncia ante el PEPCA, DGCP, DIGEIG, UAFC y PROCOMPETENCIA, entramado de empresas suplidoras del Estado

Redaccion noviembre 25, 2025
WhatsApp Image 2025-11-25 at 9.21.44 AM (1)

Edeeste traslada transformador de potencia hacia Miches y aclara incidente que involucró al síndico de Nisibón durante operativo técnico

Redaccion noviembre 25, 2025
WhatsApp Image 2025-11-25 at 10.58.55 AM

Dr. Pedro Richardson, Director Ejecutivo de FEDODIM,reitera importancia de herramienta para el ordenamiento territorial y llama a la gestión eficiente de los recursos públicos

Redaccion noviembre 25, 2025
Share
Copiar enlace
×