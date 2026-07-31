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su reto es enfrentar al Gobierno y responderle al país”

Edeeste informa trabaja para mitigar interrupciones por sobrecarga en circuito EBRI03 que afecta residenciales de San Isidro

Santo Domingo Este. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa que trabaja arduamente para mitigar la situación operativa de sobrecarga que afecta el circuito EBRI03, el cual suministra energía a comunidades como El Amalia, Brisa Oriental, San Isidro, entre otros sectores de Santo Domingo Este.

Edeeste señala que, las interrupciones registradas durante las noches responden al incremento de la demanda eléctrica en horas de mayor consumo, una condición que genera sobrecargas en la red y hace necesario ejecutar maniobras operativas para preservar la estabilidad del sistema mientras continúan desarrollándose las soluciones técnicas correspondientes.

Asimismo, puntualiza que actualmente el circuito EBRI03 se ve afectado por una sobrecarga de la red de distribución en la que también incide las altas temperaturas propias de la época del verano y los efectos del cambio climático.

En ese mismo orden, la empresa distribuidora adelanta que el día de hoy el equipo técnico y de análisis se encuentra en la zona evaluando posibles soluciones temporales inmediatas que permitan la mejora de la situación.

Recomendaciones para un uso eficiente de la energía

La compañía energética exhorta a los clientes a contribuir con el uso racional de la electricidad, especialmente durante las horas de mayor demanda en la noche. Se recomienda apagar luces y equipos que no estén en uso, regular la temperatura de los acondicionadores de aire entre 24 °C y 26 °C, desconectar cargadores y electrodomésticos cuando no sean necesarios y evitar el uso simultáneo de equipos de alto consumo.

Cabe resaltar que estas medidas ayudan a optimizar el consumo de energía, disminuyen la carga sobre la red eléctrica y favorecen una mayor estabilidad del servicio para toda la comunidad.

Edeeste reiteró su compromiso con ejecución de inversiones destinadas a robustecer la infraestructura eléctrica y aumentar la capacidad operativa de la red, con el propósito de ofrecer un servicio más estable y confiable a las familias, comercios e instituciones que reciben suministro a través de este circuito.

Por último, Edeeste agradece la comprensión de los clientes mientras se completan los trabajos y reafirma su compromiso de mantener informada a la población sobre los avances de las labores que se ejecutan para superar esta situación.

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