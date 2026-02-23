Eddy Alcántara: “Pro Consumidor se consolida entre las instituciones más transparentes y confiables del Estado”

Compartela

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, afirmó que la institución culminó el año 2025 exhibiendo resultados concretos, avances institucionales sostenidos y altos estándares de transparencia en la administración de los recursos públicos.

El funcionario aseguró que, conforme a informes preliminares de una auditoría en curso, Pro Consumidor se posiciona entre las entidades públicas con mayor nivel de transparencia y correcta ejecución presupuestaria, consolidando así la confianza ciudadana y el fortalecimiento de su imagen institucional.

Alcántara ofreció estas declaraciones al encabezar una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en el marco del Mes de la Patria y por invitación de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, acto en el que reafirmó el compromiso de la institución con los valores éticos y patrióticos que dieron origen a la República.

Destacó que durante el 2025 Pro Consumidor no sólo reforzó su posicionamiento a nivel nacional, sino que también amplió su proyección internacional, convirtiéndose en un referente regional en materia de protección y defensa de los derechos de los consumidores.

“Cerramos el año con importantes avances y logros tangibles que evidencian una gestión basada en la transparencia, la honestidad y la inclusión. Hemos trabajado con firmeza, con responsabilidad y con apego a los valores que enarbolaron nuestros fundadores”, expresó.

El titular de la entidad subrayó que su gestión ha estado guiada por el ejemplo de integridad y pulcritud en el manejo de los fondos públicos que representó el patricio Juan Pablo Duarte, “convencido de que es posible administrar con eficiencia, ética y profundo sentido de compromiso social”.

Resaltó que en todos los rincones del país Pro Consumidor es identificado como un organismo que actúa con determinación, valentía y apego a la ley en defensa de los derechos de los consumidores, lo que ha fortalecido significativamente la credibilidad institucional.

Asimismo, reafirmó que continuará profundizando los mecanismos de control, rendición de cuentas y gestión transparente, en coherencia con la política de integridad y buenas prácticas que impulsa el presidente de la República, Luis Abinader.

Durante el acto solemne, el director de Pro Consumidor agradeció el respaldo y la dedicación del personal de la institución, al tiempo que valoró los reconocimientos recibidos de distintos sectores por el desempeño y la transformación experimentada por el organismo en los últimos años.

Dijo finalmente, que, con estos resultados, Pro Consumidor reafirma su compromiso de seguir trabajando en favor de todas las personas consumidoras de la República Dominicana.

