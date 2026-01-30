Eddy Alcántara: auge del turismo en América Latina obliga a reforzar la defensa de los derechos del turista

El director de Pro Consumidor y de ICPEN llama desde Buenos Aires a enfrentar las estafas y abusos contra los visitantes extranjeros
Buenos Aires, Argentina.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor de la República Dominicana (Pro Consumidor) y presidente de la Red Internacional de Enlace y Protección al Consumidor (ICPEN), Eddy Alcántara, llamó a los gobiernos de más de 80 países a fortalecer las normas y mecanismos de protección para garantizar los derechos de los turistas, quienes con frecuencia se convierten en víctimas de estafas, engaños o cobros indebidos cuando visitan destinos internacionales.
Al dictar la conferencia “La Ciudad Protege tus Derechos” durante el Segundo Congreso Internacional de Consumo y Turistas, que se celebra en Buenos Aires, el funcionario dominicano advirtió que millones de viajeros enfrentan situaciones de abuso y engaño debido al desconocimiento de los precios, regulaciones y prácticas comerciales del país que visitan.
“El turista muchas veces se convierte en un consumidor vulnerable porque desconoce las reglas locales, lo que facilita prácticas abusivas como sobreprecios, publicidad engañosa o cobros ocultos”, explicó Alcántara.
En su condición de presidente de la ICPEN, red que agrupa a autoridades de protección al consumidor de más de 80 naciones, Alcántara exhortó a las agencias gubernamentales de los países miembros a fortalecer la cooperación internacional y aplicar con mayor rigor las normas existentes para garantizar una protección efectiva a los turistas.
“Desde el ICPEN estamos promoviendo que los Estados refuercen sus marcos regulatorios y adopten decisiones más firmes para garantizar que los turistas reciban información clara, servicios de calidad y acceso a mecanismos de reclamación eficaces”, sostuvo.
Agregó que proteger al turista no solo es un deber institucional, sino también una estrategia clave para preservar la reputación de los destinos turísticos y fomentar un desarrollo económico sostenible.
Crecimiento del turismo en Latinoamérica
Alcántara dijo que hay que resaltar que el turismo continúa consolidándose como uno de los sectores más dinámicos de la economía en América Latina, mostrando un crecimiento significativo en los últimos años y evidenciando una recuperación sostenida del sector.
Explicó que, de acuerdo con las cifras más recientes, México continúa consolidándose como el principal receptor de turistas en la región con aproximadamente 45 millones de visitantes, seguido de República Dominicana, que ha alcanzado los 11.6 millones de visitantes extranjeros, convirtiéndose en uno de los destinos turísticos más relevantes del Caribe y de toda la región.
Citó que en la tercera posición se encuentra Brasil, con 9.3 millones de visitantes, seguido de Colombia con 6.5 millones, Chile con 5.4 millones y Argentina con 5.3 millones.
Indicó que otros destinos relevantes dentro del panorama turístico regional incluyen Perú, que recibe alrededor de 4.1 millones de turistas; Guatemala con 3.3 millones, y Panamá con 2.6 millones.
El director ejecutivo de Pro Consumidor y presidente de la ICPEN manifestó que este crecimiento del turismo obliga a los gobiernos de la región a fortalecer las acciones en defensa de los derechos del turista.
“Este crecimiento del turismo nos obliga a reforzar la protección del visitante, y es justamente lo que estamos planteando en este momento”, afirmó.
Sostuvo que esos derechos deben comenzar con la exigencia clara de que se informen los precios, impuestos y cargos adicionales, garantizando así una relación comercial transparente y justa.
“Debemos insistir en la necesidad de regulaciones y supervisión permanente por parte de las autoridades para garantizar una experiencia turística segura para todos los visitantes”, concluyó.