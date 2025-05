Durante encuentro con canciller keniano, presidente del Senado externa preocupación por la crisis migratoria haitiana

Compartela

Santo Domingo. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió este lunes una delegación de la República de Kenia, encabezada por el primer ministro del Gabinete y ministro de Relaciones Exteriores y de la Diáspora, Sr. Musalia Mudavadi, donde abordaron diferentes temas de interés común para ambas naciones, y hablaron sobre la problemática migratoria de Haiti.

En el encuentro realizado en Salón VIP del edificio del Senado de la República, el presidente de la Cámara Alta agradeció a la República de Kenia el apoyo brindado a Haití con el envío de tropas a esa nación, ante la situación de inseguridad que vive ese país.

“A nosotros los dominicanos nos preocupa bastante la situación que tenemos con nuestros vecinos. Ojalá, en un tiempo relativamente corto, pueda retornar la paz a la hermana nación”, expresó.

Asimismo, resaltó que después del asesinato del presidente Jovene Moise, ese país no tiene seguridad para sus residentes ya que actualmente está controlado por bandas armadas.

De los Santos también tocó temas legislativos, como la cuota de la mujer en el parlamento dominicano, así como el número de legisladores que conforma cada cámara y la forma en cómo se elige cada uno de los asambleístas.

Al mencionar el tema de la cuota de la mujer, el legislador refirió que la Cámara Alta cuenta con cuatro mujeres cumpliendo una cuota de un 32 por ciento, “aquí la Ley Electoral establece que para las candidaturas la mujer debe representar una cuota no menos de un 40 por ciento, y esperamos que en un futuro no lejano esta cuota sea de igualdad entre el hombre y la mujer”.

De su parte, el primer ministro del Gabinete y ministro de Relaciones Exteriores y de la Diáspora de Kenia, Sr. Musalia Mudavadi, agradeció al gobierno dominicano por el apoyo brindado a la misión keniana en Haití, “por los servicios médicos que nos han proporcionado para evacuación y apoyo. Al momento, 21 kenianos han sido asistidos a través de las facilidades que ha brindado la República Dominicana”.

El funcionario internacional también calificó como positivo el impacto económico para la República Dominicana, las inversiones y el gasto en recursos en seguridad, aportes en salud y económico, y otras relacionadas a la situación existentes con los extranjeros haitianos, especificando que esos recursos deberían ser utilizados en servicios básicos para los dominicanos.

“Y queremos también reiterar al Parlamento y al Senado que es imprescindible que busquemos una solución en común. Es necesario que se instaure la paz y un gobierno democrático en Haití. Y es extremadamente importante para que esta situación pueda mejorar”, afirmó el también embajador de Kenia, Mudavadi.

El presidente del Senado estuvo acompañado por el senador de San Cristóbal, Gustavo Lara, proponente del proyecto de ley que crea el Grupo Parlamentario de Amistad entre la República Dominicana y la República de Kenia.

También estuvieron presentes los miembros de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional del Senado, encabezada por su presidenta María Mercedes Ortiz, quien agradeció la visita y trató sobre temas de interés en materia internacional.

Ademas, participó la senadora por la provincia San Pedro de Macoris Aracelis Villanueva; Lia Inocencia Diaz de Díaz, por la provincia Azua; el vocero del Bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Cristóbal Venerado Castillo; y los senadores fronterizos Dagoberto Rodríguez Adames, Secundino Velázquez y Johnson Encarnación.

En tanto que, el primer ministro del Gabinete y ministro de Relaciones Exteriores y de la Diáspora, Sr. Musalia Mudavadi estuvo acompañado por la senadora del Parlamento de la República de Kenia, Verónica Waheti Nduati; la embajadora designada de Kenia concurrente para República Dominicana, Everlyne Mwenda Karisa; por Mónica Juma, jefa de Seguridad Nacional; Mercy Odongo, jefa adjunta de Gabinete del canciller; Dan Ochieng, subdirector general interino, en la Dirección para las Américas y el Caribe; Patrick N. Nzusi, ministro/jefe de Cancillería en la Embajada de Kenia en La Habana; Victoria Rotich, subdirectora de la Academia del Servicio Exterior; e Ian Kusienya, Dirección Jurídica.

Escrita Por