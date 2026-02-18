Compartela

El libro está a la venta en Amazon «La vejez se construye con decisiones diarias».

Santo Domingo, R.D. — La médico especialista en geriatría y medicina interna, Alexandra Castillo, presentó su más reciente libro, ¿Qué historia contará tu vejez? Lo que haces hoy escribe tu futuro, en un acto celebrado en el auditorio del Museo de Arte Moderno, uno de los principales espacios culturales del país.

Esté lanzamiento reafirma la necesidad de abrir espacios de conversación sobre el envejecimiento desde una perspectiva preventiva, consciente y socialmente responsable.

El evento fue conmovido por las palabras de la Dra. Castillo, quien agradeció profundamente a los presentes por acompañarla en este momento tan especial, resaltando que su apoyo y entusiasmo fueron esenciales para dar vida a este proyecto y para seguir promoviendo una visión positiva y responsable del envejecimiento.

Está obra propone una mirada distinta al envejecimiento, alejándose de la idea de que la vejez comienza en los últimos años de vida.

A través de un enfoque claro, humano y basado en evidencia, la autora planteó que la calidad de la vejez se construye desde etapas tempranas, a partir de decisiones cotidianas relacionadas con la salud física, mental, social y financiera.

Con un lenguaje accesible y reflexivo, el libro invitó a lectores de distintas edades a cuestionarse cómo estaban viviendo en el presente y qué impacto tendrían esas decisiones en su futuro. Más que un texto dirigido exclusivamente a personas mayores.

Destacando, así ¿Qué historia contará tu vejez? enfocado para adultos, jóvenes y de mediana edad que desean asumir un rol activo en la construcción de una vida larga, funcional y con propósito.

Esté encuentro reunió a profesionales de la salud, educadores, gestores culturales y público general interesado en el bienestar y la longevidad.

A su vez , es importante destacar, que la Dra, expresó; la vejez no es el final de la vida. Es el resultado acumulado de nuestras decisiones. Y la buena noticia es esta: todavía estamos a tiempo.

Está joya de libro está disponible en la plataforma de Amazon y en los consultorios del Centro Policlínico Nacional y Oslermed.

Acerca la Dra.Castillo

Es médico especialista en geriatría y medicina interna, con una trayectoria enfocada en la promoción de una vejez activa, digna y funcional.

Ha presidido la Sociedad Dominicana de Geriatría y es reconocida por su labor educativa y de divulgación en temas de envejecimiento saludable.

La doctora realiza sus consultas en el Centro Policlínico Nacional, ubicado en la calle Guayubín Olivo No. 1, Vista Hermosa, consultorio 416, y en Oslermed, en la calle José López No. 22, Los Prados.

