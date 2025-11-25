Dr. Pedro Richardson, Director Ejecutivo de FEDODIM,reitera importancia de herramienta para el ordenamiento territorial y llama a la gestión eficiente de los recursos públicos

Compartela

Ante los comentarios surgidos recientemente en distintos espacios respecto a la nueva herramienta diseñada para fortalecer el ordenamiento territorial del país, la Federación Dominicana de Distritos Municipales (FEDODIM) aclara que no existe motivo de preocupación sobre su implementación. Por el contrario, se trata de un instrumento esencial para organizar y regular el crecimiento de los territorios, aportando orden donde por años ha prevalecido el descontrol.

La institución lamenta que algunas reacciones se hayan enfocado únicamente en los recursos que determinados territorios reciben de otros, de forma dependiente, como si las leyes se concibieran para intereses particulares y no bajo el principio de aplicación general y equitativa en toda la nación.

En ese sentido, FEDODIM hace un llamado a que el municipio de Higüey concentre sus esfuerzos en fortalecer su gestión interna, avanzando hacia la eliminación de prácticas administrativas ineficientes —como las denominadas “botellas” o funciones superpuestas— y enfocándose en construir un modelo de administración moderno, eficaz e innovador.

Asimismo, la entidad resalta la necesidad de mejorar los mecanismos de recaudación, optimizar los procesos de inversión y gasto, y asegurar que la transparencia sea el eje transversal de cada decisión pública.

FEDODIM reafirma su compromiso con el desarrollo ordenado, sostenible y responsable de los territorios, siempre en beneficio del bienestar colectivo y del fortalecimiento institucional del país.

