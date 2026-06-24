Dr. Julio Landron lamenta tragedia ocurrida en centro de salud y llama a fortalecer la cultura de respeto hacia las mujeres

Santo Domingo.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio César Landrón, calificó como «muy lamentable» el hecho de violencia que cobró la vida de una mujer que buscó refugio en un centro de salud, al tiempo que hizo un llamado a la conciencia de la sociedad para prevenir este tipo de tragedias.
Landrón explicó que la víctima logró ingresar al área de parqueo del hospital en procura de protección. Sin embargo, recordó que los hospitales son centros de puertas abiertas que no pueden restringir el acceso a las áreas destinadas a la entrada y salida de ambulancias, pacientes y familiares que requieren asistencia médica de manera urgente.
«Los hospitales no pueden estar cerrados. Nosotros protegemos la integridad de nuestros pacientes, familiares y colaboradores dentro de los centros de salud, pero las áreas de acceso y parqueo deben permanecer disponibles para garantizar una respuesta rápida ante cualquier emergencia», manifestó.
El titular del SNS expresó su profundo pesar por la muerte de la mujer y aprovechó la ocasión para exhortar a la población, especialmente a los hombres, a fomentar relaciones basadas en el respeto y la convivencia pacífica.
«Nosotros venimos del vientre de una madre. Tenemos la responsabilidad de proteger, cuidar y respetar a las mujeres. Cuando una relación llega a un punto en el que ya no existe compatibilidad, la mejor decisión es tomar caminos separados y nunca recurrir a la violencia», afirmó.
Asimismo, destacó que la violencia intrafamiliar y de género continúa siendo un desafío social que requiere el compromiso de toda la sociedad para evitar que más familias resulten afectadas por hechos de esta naturaleza.
En relación con las personas afectadas durante el incidente, informó que el personal médico actuó de manera inmediata para brindar la asistencia necesaria. Indicó que una de las víctimas no pudo sobrevivir a las heridas recibidas, mientras que otra persona lesionada fue intervenida quirúrgicamente de emergencia y permanece ingresada en condición delicada y bajo estricta vigilancia médica.
Finalmente, el doctor Landrón reiteró la disposición del SNS de continuar fortaleciendo la atención humanizada en la Red Pública de Servicios de Salud y expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas en este difícil momento.