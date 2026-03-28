Dr. Julio Landrón felicita a las madres dominicanas en su día y reconoce su invaluable aporte a la sociedad

Santo Domingo, – En ocasión de celebrarse el Día de las Madres, el Dr. Julio Landrón expresó sus más sinceras felicitaciones a todas las madres dominicanas, destacando su amor, entrega, sacrificio y el papel fundamental que desempeñan en la formación de las familias y el desarrollo de la nación.
El reconocido profesional de la salud dedicó un mensaje especial a su madre, la Licenciada Yolanda De La Rosa, a quien agradeció por los valores, enseñanzas y ejemplo de vida que han guiado su trayectoria personal y profesional.
Asimismo, extendió una felicitación muy especial a su esposa, Maricris Rondón, por su dedicación y amor incondicional como madre, así como a sus hijas que hoy tienen la bendición de ser madres y continúan transmitiendo los valores familiares a las nuevas generaciones.
De igual manera, el Dr. Landrón reconoció el esfuerzo y compromiso de todas las doctoras, enfermeras y colaboradoras del sector salud, quienes diariamente combinan la noble misión de servir a los pacientes con la hermosa responsabilidad de ser madres.
“Hoy celebramos a mujeres extraordinarias que con amor, fortaleza y dedicación construyen hogares, forman ciudadanos y contribuyen al desarrollo de nuestro país. Mi gratitud y admiración para cada madre dominicana, especialmente para aquellas que desde el sector salud entregan lo mejor de sí al servicio de los demás”, expresó.
Finalmente, el Dr. Julio Landrón reiteró sus felicitaciones a todas las madres de la República Dominicana y del mundo, deseándoles salud, felicidad y abundantes bendiciones junto a sus seres queridos.