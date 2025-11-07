DP World en República Dominicana celebra encuentro en agradecimiento a sus clientes

Compartela

El encuentro fue pensado como un gesto de agradecimiento por la relación construida con los clientes y una reafirmación de su compromiso como socio estratégico para el desarrollo empresarial y el crecimiento del comercio en el país.

Santo Domingo, República Dominicana.- Con el objetivo de fortalecer los lazos y reconocer la confianza depositada en la empresa, DP World en República Dominicana celebró este miércoles un exclusivo encuentro. La actividad fue una muestra del compromiso de la compañía con sus clientes, considerados aliados estratégicos en el desarrollo y crecimiento del sector logístico y portuario del país.

El evento tuvo lugar en el Salón Ball Room del Hotel Marriott Piantini y contó con la presencia de clientes de la empresa, representantes del sector logístico y portuario, así como directivos de DP World en República Dominicana, quienes pudieron compartir en un ambiente distendido, concebido para el networking y la generación de nuevas oportunidades de colaboración.

En un mensaje dirigido a los presentes, Manuel Martínez, CEO de DP World en República Dominicana, agradeció la confianza depositada por los clientes en la empresa para el desarrollo de sus negocios, destacando su papel clave en la visión compartida de convertir al país en un referente logístico en América Latina. “Este encuentro es una oportunidad para expresarles nuestro más sincero agradecimiento por la confianza depositada en nosotros. Cada paso que damos como empresa está vinculado a ustedes, quienes han sido parte esencial de nuestra evolución. Reafirmamos nuestro objetivo de seguir invirtiendo en el desarrollo de nuestro ecosistema logístico para continuar ofreciéndoles soluciones eficientes que agreguen valor a sus proyectos”, expresó el directivo.

Más de dos décadas de inversión sostenida en el país, reafirman el compromiso de la empresa multinacional con el desarrollo de un ecosistema logístico de clase mundial en República Dominicana, estableciendo su liderazgo como un proveedor de soluciones logísticas integradas, con una promesa de servicio “todo en uno”, que cumple a través de sus distintas unidades de negocio.

Con una capacidad operativa de 2.25 millones de TEUs de capacidad anuales y tecnología de punta en su terminal portuaria, DP World reitera su compromiso con el desarrollo logístico del país. La empresa proyecta duplicar la inversión realizada en sus más de 20 años de operaciones para expandir la terminal de Caucedo y la zona económica DP World Economic Zones, un parque de zonas francas que ya cuenta con 150,000 m² desarrollados y que alcanzará los 220,000 m² en 2027. Este modelo único en la región, que integra puerto, manufactura y servicios logísticos en un solo lugar, busca posicionar a República Dominicana como el primer hub logístico de las Américas con un ecosistema integrado de clase mundial, impulsando la conectividad, la competitividad y el desarrollo económico nacional.

SOBRE DP WORLD

DP World es un proveedor de soluciones logísticas integradas que ofrece servicios de extremo a extremo. Con experiencia global, tecnología innovadora y un ecosistema “todo en uno”, la empresa brinda a compañías de manufactura y logística un entorno ideal para operar desde sus instalaciones en la península de Punta Caucedo. Su visión en el país es contribuir al aumento de la competitividad y la conectividad nacional, apoyando el objetivo del Estado de posicionar a la República Dominicana como el hub logístico de las Américas.

