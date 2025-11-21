Doctor Modesto Guzmán es reconocido por su compromiso social

Compartela

Santo Domingo-RD. Por su liderazgo, compromiso social y apoyo permanente a las iniciativas comunitarias, el director general de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), doctor Modesto Guzmán, recibió una placa de reconocimiento por parte de la Fundación Centro Cultural Turístico -GUANIN-, en Las Piedras entre los municipios San Antonio de Guerra, y Boca Chica, en la provincia Santo Domingo.

En sus palabras, el doctor Modesto Guzmán agradeció el reconocimiento y subrayó la importancia de unir esfuerzos entre instituciones, líderes y la comunidad.

“Este reconocimiento me compromete aún más a continuar trabajando. En nombre de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad nos sentimos muy complacidos de recibir este reconocimiento, esta es una comunidad que nosotros hemos estado muy pendientes,”, sostuvo el funcionario de la DGDC.

El titular de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad resaltó la inauguración hace unos meses de varios pozos tubulares para el disfrute del agua potable en varias comunidades de la demarcación.

Durante la distinción, realizada en la Escuela Básica La Piedra, la organización resaltó la dedicación del doctor Guzmán en la promoción de iniciativas orientadas al desarrollo comunitario, la educación y la inclusión social.

“Reconocemos la trayectoria y firme compromiso de Modesto Guzmán, quien ha demostrado, con acciones concretas y sostenidas, su profunda vocación de servicio, promoviendo la educación, el progreso y el bienestar de la gente. Su visión y entrega inspiran a quienes trabajan por un país más justo y solidario” leyó Ellen Fuller (Helena), representante de la escuela de medicina de Estados Unidos.

De su lado, el presidente de la fundación GUANIN, Elías Severino, destacó el compromiso de Modesto Guzmán con las causas sociales que impactan positivamente a comunidades vulnerables del país.

Tras el reconocimiento el funcionario de Desarrollo de la Comunidad, realizó, junto al personal del centro, un recorrido por las instalaciones del plantel escolar donde se llevó a cabo una jornada médica comunitaria a los estudiantes y tutores.

