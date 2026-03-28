Doctor Julio Landrón juramenta director y subdirectora del Hospital Antonio Musa

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, juramentó a las nuevas autoridades del Hospital Regional Antonio Musa, de San Pedro de Macorís, donde el doctor Hugo René Sención Cherry asumió como director y la doctora Darling Livet Santana Echavarría fue designada subdirectora del centro de salud.
Durante el acto, Landrón exhortó a los nuevos incumbentes a continuar fortaleciendo la calidad de los servicios, con énfasis en la humanización de la atención, la eficiencia en la gestión y el compromiso con la salud de la población de la región Este.
El doctor Sención Cherry es egresado de Medicina de la Universidad Central del Este (UCE) y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, con formación en sonografía general. También realizó una maestría en Salud Pública, mención Gerencia y cuenta con una amplia trayectoria en atención primaria, enfoque comunitario, gestión en salud y diagnóstico por imágenes.
A lo largo de su carrera, ha desempeñado importantes funciones, entre ellas médico residente en el Hospital Jaime Oliver Pino; médico familiar en el Hospital Arístides Fiallo Cabral; encargado de Emergencia en La Romana; subdirector médico y director del Hospital Municipal Consuelo Ángel María Ponce, además de docente en la Escuela de Medicina de la UCE y director médico nacional del Hogar Escuela Nuestros Pequeños Hermanos (NPH).
En sus primeras declaraciones, el doctor Hugo René Sención Cherry expresó su compromiso de cumplir las normativas vigentes y garantizar una gestión eficiente, transparente y orientada a resultados, enfocada en ofrecer servicios de salud de calidad, humanizados y oportunos, así como en fortalecer la prevención, la promoción de la salud y la vigilancia epidemiológica.
Asimismo, indicó que mantendrá una gestión basada en la rendición de cuentas y la responsabilidad institucional, alineada con los estándares nacionales e internacionales de salud.
En tanto, la doctora Santana Echavarría es médico epidemióloga, con maestría en Salud Pública, mención Epidemiología. Posee diplomados en seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos laborales y salud ocupacional, así como formación en planificación estratégica, lo que fortalece su perfil técnico y administrativo en la gestión hospitalaria.
Cuenta con experiencia como encargada del Departamento de Salud Ocupacional del Hospital Regional Antonio Musa, encargada interina de Emergencia y de Triage en el Hospital Municipal Cambita Pueblo, igualmente fue médico asistente y general en distintos centros de salud, desempeñando funciones enfocadas en la promoción de la salud, prevención de enfermedades, gestión de riesgos y atención integral.