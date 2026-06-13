Doctor Julio Landrón juramenta a Alfonzo Herasme como director del Servicio Regional de Salud Enriquillo

Santo Domingo. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, juramentó al doctor Alfonzo Herasme como nuevo director del Servicio Regional de Salud Enriquillo, con el compromiso de continuar fortaleciendo la prestación de servicios de salud en las provincias que integran esa demarcación.
Durante el acto, Landrón destacó la trayectoria profesional y experiencia de Herasme en el sistema sanitario dominicano, al tiempo que le exhortó a seguir trabajando para garantizar servicios de salud oportunos, humanizados y de calidad a la región Enriquillo.
El doctor Alfonzo Herasme se desempeña como director de Atención Primaria del Servicio Nacional de Salud, función desde la que ha impulsado estrategias orientadas al fortalecimiento del primer nivel de atención y la promoción de la salud en las comunidades.
Previo a asumir esta responsabilidad, Herasme también ocupó el cargo de director provincial de Salud en la provincia Independencia, donde desarrolló una gestión enfocada en la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de los servicios sanitarios en la zona.
El doctor Herasme cuenta además con formación en Gerencia Administrativa, Gerencia en Salud, Auditoría Médica, Seguridad Social e Investigación Científica.
Al ser juramentado, Herasme agradeció al presidente Luis Abinader y al doctor Julio Landrón por la confianza depositada al designarlo en esta nueva función y expresó su compromiso de trabajar por el fortalecimiento de los servicios de salud de la Región Enriquillo, mediante una gestión eficiente, humana y centrada en las necesidades de la población.
“Recibo esta designación con profundo agradecimiento y un alto sentido de responsabilidad. Asumo este desafío con la firme convicción de que el trabajo en equipo, la planificación estratégica y la cercanía con las comunidades son fundamentales para seguir avanzando hacia un sistema de salud más accesible y de mayor calidad”, externó.
La designación forma parte de las acciones que desarrolla el SNS para continuar consolidando la Red Pública de Servicios de Salud y garantizar una gestión eficiente en las diferentes regiones del país.
Asimismo, el doctor Julio Landrón agradeció la labor desempeñada por el doctor Wilkin Féliz al frente del Servicio Regional de Salud Enriquillo, destacando su compromiso y aportes al fortalecimiento de la Red Pública de Salud en la región. Informó además que Féliz asumirá nuevas funciones como coordinador regional de Servicios de Salud, desde donde continuará contribuyendo al desarrollo y mejora de los servicios sanitarios en beneficio de la población.