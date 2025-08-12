DNCD frustra envío de 30 paquetes presumiblemente cocaína a alemania

Compartela

La sustancia fue confiscada en el Aeropuerto de Punta Cana y estaba camuflada en una carga de piña

Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESAC), con el apoyo de inspectores de la Dirección General de Aduanas (DGA) y en coordinación con el Ministerio Público, incautaron 30 paquetes presumiblemente de cocaína, durante labores de verificación en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, provincia La Altagracia.

En el marco del reforzamiento de las operaciones de interdicción conjunta, los equipos operativos, junto a las unidades caninas, realizaban un operativo de inspección en uno de los depósitos de la terminal cuando detectaron inconsistencias en varias cajas de piña destinadas a exportación.

Siguiendo el protocolo y por instrucciones del fiscal actuante, se procedió a verificar la carga, encontrando en su interior un total de 30 paquetes de una sustancia que se presume es cocaína, envueltos en fundas plásticas y colocados dentro de las cajas, con un peso aproximado de 33 kilogramos.

“Según la declaración, la carga, con las piñas contaminadas, sería enviada a Frankfurt, Alemania, desde la terminal de Punta Cana”, indica el comunicado de prensa de la agencia antinarcóticos.

El Ministerio Público y la DNCD han abierto una investigación en torno al caso y, conforme avance el proceso, ofrecerán más detalles sobre la frustrada operación de narcotráfico internacional.

Las fuerzas de seguridad continúan reforzando las labores de interdicción, logrando frustrar múltiples operaciones ilícitas de las redes criminales que intentan utilizar los aeropuertos y puertos del país para el tráfico de drogas.

Escrita Por