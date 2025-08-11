Dirigente PRM asegura “Proyecto político Yayo Sanz Lovatón 2028 es número uno en provincia Bahoruco”

Compartela

Reveló estar confiado presidente Luis Abinader remeneará la mata ahora en agosto.

Santo Domingo, R.D- El coordinador de la provincia Bahoruco por el “Proyecto presidencial Yayo Sanz Lovatón 2028” Domilio Vásquez aseguró que el aspirante a la presidencia de la República a lo interno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Eduardo Sanz Lovatón es por el momento el proyecto que marca un mejor nivel de crecimiento entre todos los aspirantes.

Vásquez indicó que Yayo Sanz Lovatón como es conocido aparece en encuestas de otros proyectos políticos a lo interno del partido oficialista entre un 17 y un 23% en las preferencias de la militancia perremeista .

Asimismo el coordinador de Yayo en Bahoruco dijo que este crecimiento y fortaleza del aspirante presidencial ha sido el trabajo en conjunto del equipo que trabaja día a día para llevar a la presidencia de la República, a Yayo Lovatón.

Valoración de Yayo Sanz Lovatón en la Provincia Bahoruco

En su responsabilidad como coordinador de Yayo Sanz Lovatón en la provincia Bahoruco , Vásquez aclaró lo siguiente:

“ Hemos direccionado toda nuestra acción política en la consolidación del proyecto Yayo Sanz Lovatón 2028 “ afirmó que este es el proyecto número uno en todo Bahoruco.

Remeneará la mata el presidente Luis Abinader

En otro orden Vásquez se mostró confiado en que este 16 de agosto El primer mandatario Luis Abinader hará cambios significativos en el tren gubernamental. Señaló que el actual gobierno cuenta con funcionarios que han hecho un excelente trabajo en sus respectivas carteras, en cambio otros que no han hecho una labor eficiente deben ser destituidos y colocar dirigentes del PRM que esperan ser tomados en cuenta .

“ Con todo el respeto que merece el presidente Abinader aspiramos y esperamos que compañeros que hicieron compromisos político con el partido y su candidatura sean tomados en cuenta “

Aprobación Código Penal Dominicano

El destacado dirigente Domilio Vásquez señaló que la Aprobación del nuevo Código Penal constituye un hecho histórico en la vida republicana. De igual forma expresó las gracias por esta importante acción al presidente Luis Abinader, a los presidentes Alfredo Pacheco de la Cámara de Diputados, y Ricardo de los Santos del Senado de la República.

“Sacar el Código Penal del pantano ha sido una labor democrática y de avance institucional del PRM”

Vásquez añadió que desde 1884, es decir 141 años tuvimos que esperar para la aprobación de este aporte al pueblo Dominicano.

“ Con ésta aprobación el PRM se casó con la gloria . El hecho constituye un paso histórico, a tal punto que ni la oposición política pudo criticar la pieza legislativa hoy hecha ley “

Las declaraciones del coordinador provincial fueron emitidas a través del programa televisivo “Aquí y Ahora con Robert Del Orbe que se transmite por los canales 16, 24 y 69 UHF ,Santo Domingo TV.

