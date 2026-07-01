Directores DA y Contraloría inauguran unidad auditoría velará por transparencia en procesos

Los titulares del Departamento Aeroportuario (DA) y la Contraloría General de la República, encabezaron este martes la inauguración de la Unidad de Auditoría Interna (UAI) en la institución aeroportuaria, que busca velar por el cumplimiento de los controles internos, transparencia y la eficiencia de los procesos.
Durante el acto, Geraldo Espinosa Pérez, contralor general, cortó en compañía de Víctor Pichardo, director del DA, la cinta que dio apertura oficial al órgano de control interno, considerado un paso fundamental para la supervisión, verificación y evaluación de los procesos administrativos y financieros.
“Hoy esta institución inicia un nuevo proceso, una nueva etapa: la implementación, la apertura de la Unidad de Auditoría Interna gubernamental, de la Contraloría General de la República. Es un nuevo paso en los procesos de revisión y fortalecimiento del Sistema Nacional de Control Interno”, expuso Espinosa Pèrez en sus palabras centrales.
Y agregó: “Enhorabuena, usted ha tomado una decisión importante, trascendente, en el establecimiento de la unidad interna de auditoría gubernamental; ya suman en lo que va de año siete nuevas aperturas. Yo digo que las unidades de auditorías internas son aliadas de la máxima autoridad de la institución, porque les ayudan a reducir el riesgo”.
En tanto que Pichardo aseguró que, con esta iniciativa, el Departamento Aeroportuario da un paso significativo, que reafirma el compromiso de la gestión que encabeza con una administración transparente, íntegra y orientada a la rendición de cuentas.
“Nosotros, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, hemos implementado transformaciones significativas. Estamos certificados en la Norma ISO 9001 sobre el Sistema de Gestión de Calidad; ISO 37001, sobre Antisoborno; y nos estamos certificando actualmente en la ISO 37301, sobre Cumplimiento Normativo (Compliance)”, destacó.
Citó que recientemente la institución también recibió de la mano del ministro de Administración Pública, la certificación al Nivel de Excelencia: Sello CAF + 300, “lo que significa que trabajamos para cumplir con una buena gestión en el manejo de la cosa pública”. “Nuestro compromiso con la cosa pública no es de un día, sino de cumplimiento diario con nuestras acciones”.
Previo al corte de cinta que dejó apertura la oficina, Víctor Pichardo y Geraldo Espinosa Pérez firmaron un acuerdo de compromiso que permita compartir conocimientos, desarrollar iniciativas e implementar mecanismos de supervisión y cumplimiento normativo, que contribuyan al fortalecimiento de ambas instituciones.
Sobre la UAI
Las UAI representan las dependencias subordinadas, en materia normativa, administrativa y financiera, a la Contraloría General de la República (CGR). Están ubicadas en instituciones gubernamentales bajo el ámbito de la Ley 10-07, que instituye el Sistema Nacional de Control Interno, y que regula las funciones de la CGR; y su reglamento de aplicación No. 491-07.
Estuvieron presentes por el DA, los subdirectores Luis Cabrera, Jorge Leandro Santana, y Marcello Mazzilli; así como la directora de Planificación y Desarrollo, María del Carmen Méndez; la directora Administrativa y Financiera, Silvia Bonilla; el encargado Administrativo, Miguel Heredia; el encargado Financiero, Baudy Antigua, y otros.
Mientras que acompañaron al contralor general de la República Francisco Alberto Peguero, director de la Dirección de Unidades de Auditoría Interna (DUAIG); Nazario de Peña, supervisor de UAI; Rosa Margarita Monción, encargada UAI; Genny Buret de la Cruz, Auditor UAI; Lisset Rosario Bueno, y encargada de Coordinar las Aperturas de Unidades de Auditoría.