Director General de la Policía Nacional y Director de la DICRIM participan en graduación de curso internacional de Investigación Criminal

El Director General de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, junto al director de Investigaciones Criminales (DICRIM), general Pedro Matos Pérez, participó en el acto de graduación del curso de Investigación Criminal Transnacional (Transnational Criminal Investigation Unit – TCIU 2601-2602), impartido en la ciudad de Perry, estado de Georgia, Estados Unidos de América.

El acto se llevó a cabo este mediodía y contó con la participación de autoridades internacionales y representantes de organismos de seguridad, como parte de los esfuerzos conjuntos para el fortalecimiento de las capacidades investigativas frente al crimen organizado transnacional.

Durante la capacitación, once miembros de la Policía Nacional Dominicana, incluyendo dos oficiales y nueve alistados, culminaron exitosamente el programa, quedando habilitados para desempeñarse como entes multiplicadores del conocimiento adquirido, en beneficio del fortalecimiento institucional y la seguridad ciudadana en la República Dominicana.

El curso estuvo enfocado en la lucha contra el delito transnacional, abarcando áreas como narcotráfico, trata de personas, lavado de activos, protección contra el abuso sexual y la pornografía infantil, delitos cibernéticos, falsificación de documentos, entre otras modalidades delictivas de alta complejidad.

La Policía Nacional reafirma, con esta participación, su compromiso con la capacitación continua, la cooperación internacional y el fortalecimiento de las capacidades técnicas de sus miembros, en consonancia con los lineamientos estratégicos de seguridad y modernización institucional.

