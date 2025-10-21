Director General de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria activa Comité de Emergencia

Compartela

Santo Domingo. – Atendiendo a los recientes reportes de las condiciones climáticas emitidos por el Instituto Nacional de Meteorología (Indomet), por motivo del paso de la Tormenta Tropical Melissa y su eventual impacto en el país, el director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación comunitaria (DASAC), Edgar Augusto Féliz Méndez, activo el Comité de Emergencia de la institución declarándolo en sesión permanente.

Expresó que a raíz de las condiciones climáticas que han provocados fuertes lluvias en las últimas horas en algunas zonas del país, DASAC mantiene activo de manera permanente su equipo de intervención y respuesta rápida, realizando los levantamientos para las intervenciones en esos lugares y brindar soluciones ante su impacto.

Féliz Méndez aseguró, que la institución de asistencia social está preparada para dar respuesta inmediata a las familias que podrían resultar afectadas por los efectos de la tormenta tropical, con los insumos que necesiten.

“Nosotros tenemos un protocolo para asistir a las familias afectadas por un fenómeno atmosférico. Primero asistimos con comida caliente a través de nuestros comedores y las cocinas móviles, además de utensilios que puedan ser utilizados de inmediato, luego realizamos el levantamiento de los daños a las viviendas para su reparación y la entrega de los enseres que hayan sido dañado producto de las lluvias”, explicó.

El funcionario señaló que la prioridad de las autoridades gubernamentales en salvaguardar la vida de las personas y asegurar su alimentación, señalando que todos los comedores del país, además de las cocinas móviles, están listos para mitigar cualquier situación que, en término alimentario pueda presentarse en el país.

“Tanto nuestras cocinas móviles como nuestros camiones cargados con kits de raciones alimenticias crudas, colchonetas, sábanas, mosquiteros, fardos agua, entre otros, estás listos para salir en auxilio de las familias en condiciones de vulnerabilidad”, aseguro.

En ese sentido, informó que se está trabajando con todas las gobernaciones del país a quienes les están siendo enviados kits de raciones crudas como medida preventiva.

El director general de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación comunitaria (DASAC), destacó que se mantiene un plan de acción coordinado con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), para garantizar una respuesta rápida y efectiva ante el fenómeno atmosférico.

hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse dando seguimiento a las informaciones y recomendaciones que ofrecen los organismos de emergencia y a informar a través de los medios pertinentes de cualquier situación que requiera asistencia de la Dirección de Asistencia Social y Alimentación comunitaria (DASAC).

