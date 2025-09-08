Director Desarrollo de la Comunidad garantiza ampliación de programas

Compartela

Santo Domingo, RD.– El titular de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), doctor Modesto Guzmán, manifestó su compromiso de continuar con la expansión de iniciativas que eleven el bienestar de los residentes en las comunidades.

Así se expresó el director de Desarrollo de la Comunidad al regresar a República Dominicana, luego de agotar una agenda de trabajo en Chile.

«La experiencia obtenida en Chile servirá como base para seguir impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de las comunidades dominicanas”, manifestó el doctor Modesto Guzmán.

El doctor Guzmán destacó que el viaje permitió adquirir experiencias de los programas sociales del país sudamericano, esto a los fines de fortalecer los desarrollados en República Dominicana, «el intercambio también permitió que Chile conociera de los planes desarrollados por la institución dominicana».

El director de la DGDC, acompañado de una comitiva, sostuvo varios encuentros, con acompañamiento especial del embajador dominicano en esa nación, Juan Cohen.

Con el propósito de impulsar un intercambio de cooperación social entre la República Dominicana y Chile, el doctor Modesto Guzmán firmó una carta de intención con el presidente de la Fundación Patricio Aylwin, Miguel Aylwin.

La delegación dominicana sostuvo reuniones con el expresidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz-Tagle; con el director de la División de Organizaciones Sociales del Ministerio de Secretaría General del Gobierno, Nicolás Hurtado Acuña; y con el director del Centro de Políticas Públicas de la reconocida Pontificia Universidad Católica de esa nación, el destacado profesor e investigador, Ignacio Irarrázabal.

Además, encuentros con representantes de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional, del Fondo de Solidaridad e Inversión Social, de la Fundación Futuro, de la Universidad Gabriela Mistral y del Servicio Nacional del Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile.

Escrita Por