Director Desarrollo de la Comunidad escucha comunitarios y deportistas en SDE

Santo Domingo, R.D.- El titular de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), doctor Modesto Guzmán, sostuvo varios encuentros con dirigentes comunitarios y representantes del sector deportivo, de Santo Domingo Este, con el objetivo de escuchar sus inquietudes, conocer sus propuestas y reforzar los lazos de cooperación entre la institución y las comunidades.

El doctor Guzmán explicó que estas acciones «forman parte del compromiso que tiene la institución de dar respuesta directa a problemáticas que afectan a los sectores más vulnerables del país, trabajando de la mano con los residentes y buscando soluciones sostenibles, así como lo ha dispuesto el presidente Luis Abinader».

La primera actividad se desarrolló en el barrio La Francia Nueva, en Villa Duarte, donde el director de Desarrollo de la Comunidad abordó temas para el fortalecimiento del trabajo social y la participación de sus residentes.

Durante el encuentro, realizado en la Iglesia Pentecostal La Resurrección, el doctor Modesto Guzmán escuchó las principales inquietudes de los líderes comunitarios, se discutieron propuestas de desarrollo local y se reafirmó el compromiso que tiene la institución de continuar de la mano con las comunidades.

Posterior a esta reunión, el director de la DGDC visitó el barrio Mandinga, donde algunas de sus calles presentaban acumulación de aguas pluviales, allí conformó una comisión para realizar levantamientos técnicos para iniciar las labores de intervención en la zona.

Finalmente, el doctor Guzmán se reunió con jóvenes deportistas de baloncesto del Club Deportivo y Cultural Charles de Gaulle, en el sector Juan Pablo Duarte, donde conoció las necesidades y dio inicio a las evaluaciones de las condiciones en las que se encuentra la cancha donde practican.

Las actividades fueron coordinadas por el dirigente comunitario Pablo Román, y participación, además, del candidato a presidente de la Junta de Vecinos La Nueva Francia, Manuel Ravelo (Nacho); la pastora Benardina Durán, y otros.

