Director del SNS realiza visitas no programadas a centros de salud de Santiago Oeste y dispone mejoras para fortalecer la atención

*Julio Landrón recorrió el CPN Santa Lucía y el Hospital Periférico de Cienfuegos, donde anunció nuevos equipos y evaluó necesidades de infraestructura*
Santiago.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, realizó este viernes varias visitas no programadas a centros de salud del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), en la provincia Santiago, con el objetivo de supervisar de primera mano el funcionamiento de los servicios y conocer las principales necesidades de los establecimientos.
La primera parada fue el Centro de Primer Nivel (CPN) Santa Lucía, donde el titular del SNS recorrió las diferentes áreas, conversó con el personal médico, colaboradores y representantes comunitarios para conocer el desempeño del establecimiento y escuchar las inquietudes relacionadas con la prestación de los servicios de atención primaria.
Durante la visita, realizada junto al director del Servicio Regional de Salud Cibao Norte, doctor Bernardo Antonio Hilario, Landrón se comunicó con el alcalde de Santiago Oeste para solicitar la intervención de las inmediaciones del centro, con el propósito de garantizar un entorno más limpio, seguro e higienizado que favorezca una atención oportuna a los usuarios.
Posteriormente, el director del SNS se trasladó al Hospital Periférico de Cienfuegos, donde recorrió áreas estratégicas como Rayos X, toma de muestras y la Emergencia, para evaluar las condiciones en que se ofrecen los servicios.
Durante el recorrido conversó con la subdirectora del centro, doctora Franelisa Mármol Crisóstomo, a quien le manifestó la necesidad de realizar una remodelación integral del hospital para responder de manera más eficiente a la creciente demanda de atención de la población.
Tras la inspección, el doctor Julio Landrón informó que, como resultado de la visita, se dispuso el fortalecimiento inmediato de los servicios del centro. «Realizamos esta visita con la finalidad de fortalecer los servicios que se ofrecen en este hospital. De inmediato ordenamos la instalación de un moderno equipo de Rayos X, un sonógrafo y un electrocardiógrafo, además del cambio de las 15 camillas del área de Emergencia. Asimismo, incluimos este hospital dentro del programa de remozamiento del SNS para el año 2027», expresó.
El titular del SNS también instruyó a la dirección del hospital a climatizar las diferentes áreas e iniciar las inversiones necesarias para mejorar las condiciones del establecimiento.
Destacó, además, que el Hospital Periférico de Cienfuegos es el hospital número 85 de la Red Pública de Salud con deuda cero a nivel nacional, lo que permite destinar mayores recursos al fortalecimiento de la infraestructura, el equipamiento y la calidad de los servicios que reciben los usuarios.
El director del SNS indicó que continuará realizando visitas de supervisión en los establecimientos de la Red Pública de Salud, con el propósito de verificar el funcionamiento de los centros, identificar oportunidades de mejora y garantizar servicios cada vez más dignos, oportunos y de calidad para la población.