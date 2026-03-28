Director del SNS interviene Hospital Taiwán en Azua; entidad asume funciones operativas

Azua, República Dominicana.– El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó que fue intervinido el Hospital Regional Docente Taiwán 19 de Marzo en Azua.
Landrón destacó que la Servicio Nacional de Salud (SNS), asumió de manera directa sus funciones operativas, con el propósito de fortalecer la organización del centro y garantizar una atención basada en la dignidad, la humanización y la transparencia.
La máxima autoridad del SNS, expresó que la medida fue adoptada durante una visita no coordinada realizada al establecimiento de salud, donde el funcionario recorrió las distintas áreas asistenciales y administrativas para constatar de primera mano el funcionamiento de los servicios y las condiciones en que reciben atención los usuarios.
Durante el recorrido Landrón junto al equipo que le acompañó, verificó aspectos relacionados con la prestación de los servicios y sostuvo intercambios con colaboradores, a fin de identificar oportunidades de mejora que permitan optimizar la calidad de la atención.
Con esta intervención, el doctor Landrón destacó que la Red Pública de Servicios de Salud mantiene el compromiso de ofrecer atenciones con calidad, humanización y respeto a los usuarios, promoviendo una cultura de transparencia y mejora continua en todos los establecimientos sanitarios del país.