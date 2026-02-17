Director del SNS instruye detener todos los procesos de licitación para revisión conjunta con Contrataciones Públicas

Compartela

La medida incluye concursos de nutrición y diálisis para fortalecer la legalidad y el uso correcto de los recursos públicos

SANTO DOMINGO. – El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó este martes que, ante denuncias relacionadas con un proceso de contratación de servicios de nutrición, se ha decidido detener y desestimar dicho concurso, en aras de garantizar la transparencia, la legalidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Landrón explicó que este proceso había sido introducido en diciembre de 2025 por el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad, y que la actual gestión le dio continuidad institucional.

El titular del SNS indicó, además, que, tras una evaluación técnica y administrativa más exhaustiva, se identificaron observaciones y deficiencias en la ficha técnica inicial, lo que motivó la decisión de paralizar formalmente el proceso en la fecha de hoy y hacerlo de conocimiento público.

En ese sentido, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud instruyó detener todos los procesos de licitación en curso en la institución, incluyendo los relacionados con servicios de nutrición y diálisis, con el objetivo de revisarlos de manera exhaustiva junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), para asegurar que se apeguen estrictamente a las normativas vigentes, siempre preservando el suministro continuo a los pacientes.

De igual forma, el SNS anunció que se estarán realizando nuevos concursos de servicios de nutrición directamente en los hospitales públicos, ajustados a las necesidades específicas de cada centro de salud, con el acompañamiento y la supervisión de la DGCP, garantizando procesos más eficientes, transparentes y acordes a las necesidades de la Red Pública.

La institución reiteró que, junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas, se revisarán de forma integral todos los procesos de compras y contrataciones, fortaleciendo los principios de transparencia, equidad y libre competencia establecidos en la Ley 340-06 y sus reglamentos.

El director del Servicio Nacional de Salud garantizó que en su gestión primarán la ética, los valores y la transparencia, para garantizar servicios de calidad a los usuarios y preservar la correcta administración de los recursos del Estado.

