Director del Ney Arias Lora: pacientes atendidos por trauma registran 98 % de supervivencia

Red Nacional de Trauma ha reducido en un 6 % la mortalidad de pacientes por accidentes de tránsito
Santo Domingo.– El director del Hospital Universitario Docente Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, doctor Víctor Rosario Suazo, destacó que la prioridad del centro es preservar la vida de los pacientes, al informar que el 98 % de quienes ingresan por trauma logra sobrevivir, de acuerdo con las estadísticas internas del hospital.
El especialista afirmó que este resultado refleja el fortalecimiento de la atención especializada que brinda la Red Nacional de Trauma, estrategia que ha contribuido a reducir en un seis por ciento la mortalidad de pacientes afectados por accidentes de tránsito durante sus dos años de funcionamiento.
“El paciente que llega al hospital tiene un 98 % de probabilidades de sobrevivir, de acuerdo con las estadísticas internas del hospital”, expresó Rosario Suazo.
El ortopeda informó que el centro recibe diariamente alrededor de 150 pacientes por emergencias, cifra que aumenta a entre 250 y 300 durante los fines de semana. Asimismo, indicó que se realizan unas 700 consultas cada día.
Agregó que el hospital dispone de 60 camas de hospitalización y actualmente mantiene una ocupación cercana al 80 %.
Durante una entrevista en el programa La Revista 110, Rosario Suazo explicó que la Red Nacional de Trauma fue creada como respuesta a las elevadas cifras de accidentes de tránsito registradas en la República Dominicana y para garantizar una atención especializada y oportuna a los pacientes politraumatizados.
“En el país se registran casi tres mil muertes al año por accidentes de tránsito desde 2016. El 70 % corresponde a accidentes de motocicletas y la Red Nacional de Trauma ha venido a mejorar esos indicadores”, señaló.
Indicó que la Red está integrada por los hospitales Traumatológico Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey; Traumatológico de Azua; Traumatológico Profesor Juan Bosch, en La Vega; Dr. Darío Contreras; Dr. Ney Arias Lora; Traumatológico de Puerto Plata; Traumatológico de Valverde y el Hospital Traumatológico de Yaguate, en San Cristóbal, cuya inauguración está prevista para el próximo mes de noviembre.
El especialista destacó que, a través de la Red Nacional de Trauma, los pacientes, sin importar su condición social o económica, tienen acceso a prótesis cuando las requieren. Explicó que estos dispositivos cuentan con cobertura de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado.
Sobre la Red Nacional de Trauma
La Red Nacional de Trauma es una estrategia impulsada por el Servicio Nacional de Salud (SNS) para fortalecer la atención oportuna de los pacientes politraumatizados y reducir la mortalidad asociada a lesiones graves por accidentes de tránsito.
La red cuenta con hospitales especializados distribuidos estratégicamente en distintas regiones del país y dispone de helipuertos para facilitar el traslado aéreo de pacientes, en coordinación con el Ministerio de Defensa y los organismos de respuesta a emergencias.