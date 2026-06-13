Director del Hospital Darío Contreras aclara incidente ocurrido en área de estacionamiento del centro

Santo Domingo. La Dirección del Hospital Docente Universitario Traumatológico Dr. Darío Contrera informa que el hecho violento ocurrido la noche del domingo en las inmediaciones del centro de salud se registró fuera del área de Emergencias, específicamente en la zona de estacionamiento.
El doctor Andy de León, director del centro de trauma, explicó que la mujer que conducía una jeepeta entró al parqueo del centro de salud, quien presuntamente era perseguida por una persona que se desplazaba en una motocicleta e intentó despojarla de su teléfono celular.
Durante el incidente, el agresor realizó varios disparos, resultando fallecida la conductora del vehículo.
Asimismo, una segunda persona resultó herida por uno de los proyectiles mientras salía del centro hospitalario. La paciente fue ingresada de inmediato y recibe atención especializada en la Unidad de Cuidados Intensivos Polivalente.
“En este momento, la paciente está siendo atendida por nuestro equipo médico, recibiendo todas las atenciones necesarias para preservar su vida. Su condición es de cuidado», indicó el director.
De León reiteró que el lamentable hecho ocurrió en el área de estacionamiento, fuera de la Emergencia del hospital y destacó que el centro cuenta con estrictos protocolos de seguridad para garantizar la protección de pacientes, colaboradores y visitantes.
“El Hospital Darío Contreras dispone de uno de los sistemas de seguridad hospitalaria más robustos del país, integrado por personal debidamente capacitado y equipado para mantener el orden y resguardar nuestras instalaciones”, afirmó.
Las autoridades hospitalarias expresaron su solidaridad con los familiares de la víctima y aseguraron que colaboran con los organismos competentes en las investigaciones correspondientes.