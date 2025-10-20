Director del DA resalta fortalecimiento infraestructura aeroportuaria en seminario internacional de ALACPA realizado en el país

Compartela

Durante el encuentro técnico, el director del DA recibió una placa de reconocimiento de ALACPA, por su apoyo para la realización del seminario, y “su abnegado compromiso, dedicación y profesionalismo en pro del desarrollo del sector aeronáutico y aeroportuario de la República Dominicana”.

Santo Domingo, R.D. – El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, resaltó hoy la consolidación del trabajo aeroportuario que se ejecuta en todo el país, con el propósito de fortalecer las infraestructuras de las terminales aéreas y garantizar aeropuertos más seguros, modernos y sostenibles.

Al expresar las palabras de apertura formal al XXI Seminario de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuarios (ALACPA), Pichardo destacó que la República Dominicana se ha afianzado como un referente regional en el desarrollo, expansión y modernización de su infraestructura aeroportuaria, fruto del trabajo decidido del gobierno dominicano.

“Desde el Departamento Aeroportuario trabajamos con una visión clara: fortalecer las infraestructuras aeroportuarias del país”, puntualizó Pichardo tras citar entre los principales avances logrados, la modernización de la pista del Aeropuerto Internacional de Las Américas, Dr. José Francisco Peña Gómez, y la expansión de la pista del Aeropuerto Internacional del Cibao.

También, los trabajos de reacondicionamiento del Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, en Puerto Plata; la rehabilitación del Aeropuerto Doméstico Osvaldo Virgil, en Montecristi, y el asfaltado de la pista del nuevo Aeropuerto Doméstico “El Granero del Sur”, en la provincia San Juan, “que, a inicios del próximo año, Dios mediante, entrará en operación”.

“Estos proyectos responden al compromiso de cumplir con los más altos estándares internacionales de seguridad operacional, establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional, OACI, y la Federal Aviation Administration (FAA)”, sostuvo el funcionario.

De su lado, el presidente de ALACPA, Gustavo Fernández Favaron indicó que, “este seminario nos permite enriquecernos técnica y humanamente, innovando, desarrollando y aplicando las normas y métodos recomendados por la OACI. Que finalmente, podamos sentirnos orgullosos del camino recorrido”, al tiempo de agradecer la hospitalidad de la República Dominicana.

Reconocimiento

Durante el encuentro técnico, el director del DA recibió una placa de reconocimiento de ALACPA, por su apoyo para la realización del seminario, y “su abnegado compromiso, dedicación y profesionalismo en pro del desarrollo del sector aeronáutico y aeroportuario de la República Dominicana”.

La placa fue entregada por el presidente de ALACPA, Fernández Favaron, quien destacó la relevancia del encuentro como una nueva oportunidad para compartir conocimientos, fortalecer capacidades y avanzar hacia una aviación más sostenible y competitiva.

El XXI Seminario de la Asociación Latinoamericana y Caribeña de Pavimentos Aeroportuarios (ALACPA), que se realiza en un hotel de la capital, reúne a expertos de toda la región, para abordar los desafíos y tendencias actuales en el diseño, mantenimiento y gestión de pavimentos aeroportuarios, promoviendo mejores prácticas y cooperación internacional.

Escrita Por