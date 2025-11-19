Compartela

Puerto Plata -. Jean Luis Rodríguez, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), resaltó los grandes aportes brindados por la terminal de cruceros Amber Cove, dentro del marco de la celebración del décimo aniversario de su puesta en operación.

Rodríguez, al ofrecer su discurso ante los presentes en el evento, destacó que de lo que se trata es de celebrar una década completa de impacto, crecimiento y transformación para Puerto Plata y para nuestro país con Amber Cove, un proyecto que hace diez años nació como un sueño y hoy es uno de los símbolos más claros de los logros que la industria portuaria puede generar en la vida de nuestra gente.

Agregó que cuando Amber Cove abrió sus puertas por primera vez, lo hizo con un compromiso claro de convertirse en un motor de desarrollo para toda la región Norte. Y hoy se muestra con orgullo y emoción, que ese propósito se ha cumplido y se ha superado.

«Amber Cove representa una puerta de oportunidades abierta al mundo. Es una historia escrita por miles de manos: colaboradores, artesanos, guías turísticos, transportistas, pequeños comercios, tour operadores, emprendedores y familias que, gracias a este proyecto, han encontrado una nueva esperanza y un nuevo camino», manifestó el funcionario.

De igual forma, el servidor público enfatizó en lo que respecta al desarrollo humano, ya que la terminal turística además ha generado empleos directos que han cambiado vidas, y junto a ellos, un ecosistema de empleos indirectos que ha enriquecido profundamente la dinámica económica local, reflejada en las tiendas, restaurantes y excursiones.

La actividad contó con la participación de:

Vicky Rey, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales Para América Latina; Juan Fernández, vicepresidente de Estrategia Operacional de Carnival Corporation; Claritza Rochett de Senior, Gobernadora de Puerto Plata; Jeff Rannik, presidente del Grupo Rannik; Alejandro Campos, presidente del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria Dominicana; así como también representantes del sector portuario e invitados especiales.

Sobre la terminal Amber Cove.

El puerto de Amber se encuentra en la Bahía de Maimón, en la provincia de Puerto Plata, en la costa norte del país. La instalación, con una década en operación, representa una de las inversiones más grandes en la industria de cruceros en la República Dominicana.

El nuevo centro de cruceros Amber Cove de dos plazas, puede alojar hasta 8 mil cruceristas y 2 mil tripulantes diariamente. Cuenta con un centro de transporte, que permite a los visitantes un fácil acceso por tierra y mar a los alrededores de los destinos y atracciones de la zona.

Además, es el puerto de cruceros exclusivo de Carnival Cruise Line en la República Dominicana. Amber Cove es un destino que hay que ver para creer, la moderna terminal se considera la puerta de entrada a un auténtico paraíso isleño.

También ofrece a los viajeros una variedad de actividades como son: nadar con delfines, el encuentro con delfines de Ocean World es una experiencia única que te permite acercarte a estos magníficos mamíferos en aguas poco profundas, lo que la hace accesible incluso para los más pequeños; también puedes conocer otras criaturas marinas locales como las rayas y tiburones.

Igualmente, para los amantes del agua tienen a su disposición una variedad de opciones frente a la playa; imagínese cómodas tumbonas, sombrillas que dan sombra y servicio de camastro, además del simple placer de una hamaca junto al agua y la emocionante piscina del Aqua Zone (gratis para cruceristas). Esta piscina estilo resort cuenta con un bar acuático, toboganes, un río lento y muchas tumbonas para relajarse y disfrutar del día.

