Directivos del Círculo de Reporteros Gráfico visitan al presidente y al director general de la Cruz Roja

Una comisión de la directiva del Círculo de Reporteros Gráficos visitó este miércoles la sede central de la Cruz Roja Dominicana ( CRD),donde se reunieron con el presidente y con el director general de la institución de auxilio a los poderes del Estado en materia humanitaria.
René Polanco del Orbe, presidente de los reporteros gráficos, acompañado de Isidro Mejia, vicepresidente y de Kaming Rosario, tesorero, hicieron una visita de cortesía al doctor Miguel Sanz Flores, presidente de la Cruz Roja, y al director general, Blaurio Alcántara.
Durante la conversación con Alcántara, los visitantes ofrecieron la colaboración y apoyo a actividades de la institución humanitaria, en particular para desarrollar acciones conjuntas en la promoción de campañas para ampliar la cantidad de donantes de sangre voluntarios y solidarios, uno de los servicios de mayor demanda.
Alcántara y Polanco del Orbe, quien es donante de sangre, coincidieron en la necesidad de que cada vez más voluntarios se integren a la lista de donantes, para ampliar así la disponibilidad del servicio y atender la demanda que del mismo enfrenta cada día la Cruz Roja.
“ Una de nuestra meta es hacer de la donación de sangre un tema de política pública, que la sociedad dominicana lo asuma como una responsabilidad compartida, que nos permita cumplir con los parámetros de Organización Mundial de la Salud, que establece entre un dos y cinco por ciento de la población el rango satisfactorio para atender la demanda de la población “, explicó el director general de la CRD.
En la conversación con el doctor Sanz Flores, los dirigentes del Círculo de Reporteros Gráficos, evaluaron las posibilidades de que entre las dos instituciones se alcance un entendimiento y cooperación que les permitan una colaboración conjunta en programas y proyectos que favorezcan a la ciudadanía.
Como parte del recorrido, los visitantes conocieron las instalaciones y el funcionamiento del banco de Sangre, dónde recibieron una detallada explicación de parte de la licenciada Lucrecia Rosario , encargada de ese servicio.
Santo Domingo,
20 de mayo, 2026.