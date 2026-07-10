Diputado Cedeño: Es un cáncer no aprobación de proyectos importantes en cada legislatura

El diputado por Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, manifestó preocupación por la cantidad de proyectos de leyes que se quedan sin ser aprobado en cada legislatura, muchos de los cuales revisten de gran importancia para el desarrollo del país.
El representante en la Camara Baja, por la provincia La Romana, consideró que el Congreso Nacional debe priorizar entre los planes legislativos que tiene en agenda, calificando esa práctica como un cáncer.
“A la verdad es recurrente que, al final de todas las legislaturas, en los últimos 10, 15, 20 años, yo que estoy aquí desde el 2002, siempre se quedan proyectos importantes pendientes, y es un cáncer que arrastre el Congreso Nacional, y que algún día habremos de quitarlo”, puntualizó.
Sugirió al liderazgo de la CD enfocarse más en la agenda de los proyectos priorizados, señalando que de esa forma se envía un buen mensaje a la población.
“El Congreso debe aprender a priorizar. Aquí se establece una agenda priorizada, y lamentablemente, muchos de esos proyectos, que se priorizan, se quedan en el tapete. Entonces, cabría un llamado al liderazgo de la Cámara de Diputados que se enfoque más en estos tipos de cosas, porque no es nuevo y no le enviamos un buen a la nación”, explicó.
Entre esos proyectos de leyes que no fueron aprobados en esta legislatura, que concluye el 26 de este mes, Cedeño citó el de la Seguridad Social, Código Laboral, la reforma a la Policía Nacional y otros.
“Pero, también, debemos tener en cuenta lo siguiente: “dependiendo de la cantidad de la fuerza de los intereses que permea un proyecto de ley, hace mucho más difícil su aprobación y el Congreso tiene que manejar muchos intereses aquí, y las cosas no pueden hacerse tampoco tan a la ligera. Ni tan rápido ni tan breve. Hay que ser racional”, precisó.
El legislador perremeista aseguró que todos los proyectos de leyes representan beneficios para uno que otros sectores de la sociedad, incluyendo, por supuesto, el del congresista que lo sometió.
“No hay un solo proyecto que no responda a intereses aquí. Habría que ver qué interés hay, entiende. Pero los intereses siempre están de por medio. Ta el interés del legislador, que quiere que se apruebe su iniciativa. Ta el interés social”, declaró el diputado Eugenio Cedeño.
El diputado por Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eugenio Cedeño, manifestó preocupación por la cantidad de proyectos de leyes que se quedan sin ser aprobado en cada legislatura, muchos de los cuales revisten de gran importancia para el desarrollo del país.