Santo Domingo, R.D.- La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) fue escenario de la firma de un convenio de cooperación con el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), con el propósito de fortalecer la prevención de accidentes de tránsito y fomentar una cultura de seguridad vial en todo el territorio nacional.

El acuerdo fue rubricado por el director general de la DIGESETT, general Pascual Cruz Méndez, P.N., y el director ejecutivo del IDOPPRIL, doctor Agustín Burgos, quienes coincidieron en señalar la importancia de unir esfuerzos en favor de la clase trabajadora y la ciudadanía en general.

El convenio establece el desarrollo de áreas de descanso para conductores a nivel nacional y la elaboración de materiales educativos, de sensibilización y divulgación, orientados a la prevención de siniestros viales.

En este sentido, el IDOPPRIL tendrá a su cargo la edición y revisión técnica de los materiales, mientras que la DIGESETT se encargará de la distribución y socialización, a través de los cursos de formación que imparte en sus instalaciones y otros centros de enseñanza.

El general Cruz Méndez, agradeció el apoyo brindado y expresó que “con este acuerdo reafirmamos nuestro compromiso de trabajar en la prevención de los siniestros viales, fomentando una movilidad más segura, humana y organizada en beneficio de todos los ciudadanos”.

De su lado, el doctor Agustín Burgos afirmo que “desde el IDOPPRIL asumimos con responsabilidad la tarea de desarrollar campañas en aras de prevenir accidentes de tránsito”. Asimismo, exhortó especialmente a los motociclistas a asumir conductas responsables en las vías para reducir los lamentables hechos que afectan a tantas familias dominicanas.

Asimismo, ambas instituciones acordaron publicar y alojar en sus portales institucionales los materiales contemplados, con el fin de garantizar un mayor alcance a la población.

Autoridades presentes

En la firma participaron de parte de IDOPPRIL, el Dr. Juan Brito, asesor; Dra. Erika Moreno, directora de Salud; Lic. Luis Rosario, asistente de Dirección Ejecutiva; Ing. Karen Paredes; y José Alejandro Alejo, director de Servicios, mientras que de DIGESETT, el consultor jurídico licenciado Valentín Oviedo y el encargado de comunicaciones, coronel Rafael Tejeda Baldera.

Con esta alianza estratégica, la DIGESETT reafirma su compromiso de seguir trabajando por un tránsito más seguro, humano y organizado, en beneficio de todos los ciudadanos

