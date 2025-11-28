DIDA lanza el Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social

Compartela

SANTO DOMINGO, RD La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) lanzó el «Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social», una iniciativa diseñada para reconocer y promover a las instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) que demuestren un compromiso excepcional con la calidad, la innovación y el trato humano.

En el acto de lanzamiento asistieron José Vargas, presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS); Alba Holguín, directora ejecutiva de la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y ARS (ADIMARS); Juan Estévez, viceministro de Trabajo y suplente del presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social; Samuel Sena, presidente del Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) y miembro del CNSS.

También participaron Augusto de los Santos, director del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN); Hadeline Matos, viceministra del Ministerio de Administración Pública; Ketty Wanda Quezada, directora de Investigación, Monitoreo de la DIDA y coordinadora del premio; Kinller Moquete, asesor del premio y otros miembros del sector.

Elías Báez, director de la DIDA, informó que en esta primera edición tiene como objetivo visibilizar y galardonar los esfuerzos de Prestadoras de Servicios de Salud (PSS), Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), médicos y entidades independientes que implementan modelos de gestión eficientes y resilientes a favor de los usuarios del sistema.

Baéz explicó que serán evaluados siete renglones de Humanización de los Servicios de Salud, Gestión de Riesgos, Detección y Prevención de Irregularidades, Gestión Integral del Paciente, Experiencia del Usuario/Afiliado, Protección Financiera y Acceso para Poblaciones Vulnerables y Promoción y Prevención de Salud.

“Hoy lanzamos este Premio a las Buenas Prácticas en Seguridad Social porque creemos que las buenas acciones deben ser reconocidas, visibilizadas y convertidas en referentes de calidad y buena prestación de servicio, porque cada esfuerzo por eficientizar los servicios en salud beneficia a millones de personas”, expresó el director.

Destacó que parte de la función de la DIDA además de orientar, informar y defender los derechos de los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social, también es el de promover, medir y monitorear la calidad de los servicios en salud, pensiones y riesgos laborales, por lo que han realizado más de 1,700 encuestas a afiliados y alrededor de 600 visitas a clínicas, hospitales, farmacias, laboratorios, cuyos resultados han permitido realizar mejoras o ejecutar acciones de defensa a favor de los afiliados.

El funcionario dijo que los interesados ​​pueden postularse desde el 27 de noviembre del 2025 hasta el 28 de febrero del 2026 en la página https://www.dida.gob.do

Mientras que Ketty Wanda Quezada, coordinadora del premio, indicó que participar en este premio es una oportunidad para destacar el trabajo bien hecho, para recibir retroalimentación técnica, y para que los participantes se posicionen como referentes comprometidos con el bienestar de los afiliados.

En tanto que Kinller Moquete, consultor líder de la firma Agencia Multimedios Sociedad de la Información, SRL, destacó que “el Premio, sus renglones y sus criterios de evaluación han sido diseñados para asegurar la excelencia en el servicio a los afiliados, promover una sana competencia entre las instituciones y fortalecer de manera sostenible el Sistema Dominicano de Seguridad Social, reconociendo prácticas ejemplares y motivando la mejora continua en beneficio de la ciudadanía.

