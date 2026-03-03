Destacan trayectoria de excelencia del General Jérez Espaillat tras su designación al frente del CECCOM

Compartela

SANTO DOMINGO – Tras su exitosa gestión como jefe de seguridad de la Dirección General de Aduanas (DGA), el General Jérez Espaillat asume la dirección del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), recibiendo amplios reconocimientos por su impecable hoja de servicio y liderazgo institucional.

Durante su paso por Aduanas, el General Jérez Espaillat se distinguió por implementar una labor basada en el compromiso, la disciplina y un alto sentido de responsabilidad, elementos clave para el fortalecimiento de la seguridad nacional en los recintos aduaneros del país.

Un liderazgo orientado a resultados

La transición al CECCOM marca una nueva etapa en su carrera, donde se espera que continúe impulsando los valores de integridad y profesionalismo que han caracterizado su trayectoria. Su perfil es considerado un referente para las nuevas generaciones de oficiales, quienes ven en su figura un modelo de entrega y servicio a la patria.

«Su trayectoria es un ejemplo a seguir para muchos oficiales que ven en usted un modelo de integridad y profesionalismo», destaca el comunicado, resaltando el impacto positivo que su gestión tendrá en el control del comercio de mercancías y combustibles a nivel nacional.

Hacia nuevos desafíos

Con este nuevo nombramiento, el General Jérez Espaillat asume el reto de liderar una de las instituciones estratégicas para la estabilidad económica y comercial del país. Los éxitos cosechados en sus funciones anteriores auguran una gestión eficiente y orientada a la excelencia en beneficio de la República Dominicana.

Experiencia en Seguridad y Control Fronterizo Su perfil está fuertemente marcado por roles de alto nivel en la vigilancia de fronteras y control de mercancías. Destaca su gestión de más de cinco años como Supervisor General de Seguridad en Aduanas (2020–2026) y diversos cargos directivos en el CESFRONT (Inteligencia, Personal y Administración), lo que le otorga un dominio experto en la seguridad de puntos estratégicos del país.

Liderazgo en Gestión Humana e Inteligencia Ha ocupado posiciones neurálgicas en la estructura militar y de control de sustancias:

DNCD: Director de Recursos Humanos y Asistente del Inspector General.

Ejército (ERD): Director de Personal (G-1) y Director de Relaciones Públicas.

Inteligencia: Jefe de Personal en el J-2 (Dirección de Inteligencia del MIDE).

Perfil Académico y Doctrinario El General Jérez no solo ejecuta, sino que forma:

Fue Director de la Academia Militar “Batalla de Las Carreras”, donde recibió encomios por su liderazgo docente.

Es autor del libro “Academia Militar Batalla de Las Carreras 62 Aniversario: Origen y Evolución”.

Ha sido reconocido como “Egresado Destacado” de la Universidad Nacional para la Defensa (UNADE).

Innovación y Aporte al Estado Recientemente (2025), fue el responsable de la creación del sistema “Identificación Vehicular Fronteriza” (IVF-RD) para Aduanas, una herramienta tecnológica clave para modernizar la vigilancia aduanera y la interoperabilidad institucional contra desafíos transnacionales.

Condecoraciones y Reconocimientos Su hoja de servicios cuenta con las más altas distinciones de todas las ramas castrenses y la Policía Nacional, incluyendo:

Gran Cordón Militar “Juan Pablo Duarte”.

Órdenes al Mérito Militar, Naval, Aéreo y Policial en sus primeras categorías.

Múltiples Cartas de Encomio por eficiencia administrativa y cumplimiento de normas de control interno (NOBACI).

Jérez Es un oficial que entiende tanto la operatividad de calle (DNCD, CESFRONT) como la estrategia administrativa (Recursos Humanos, Relaciones Públicas).

Su capacidad para implementar sistemas como el IVF-RD lo posiciona como un director actualizado y orientado a la tecnología.

