Destacan liderazgo regional de David Collado como ministro de Turismo.

Ministros de las Américas y líderes de cadenas hoteleras elogian el papel de Collado en el impulso de la industria.

Santo Domingo. – La directora ejecutiva de ONU Turismo, Natalia Bayona y el director Regional para las Américas del organismo, Gustavo Santos, destacaron el liderazgo de David Collado a nivel regional, quien recibió un reconocimiento como el mejor ministro de Las Américas.

En un acto realizado este martes en un hotel de Santo Domingo y con la presencia de ministros de turismo de la región, la secretaria ejecutiva de la Organización Mundial del Turismo, ahora ONU Turismo, Natalia Bayona, entregó el reconocimiento a Collado, a quien definió como un líder incansable y ejemplo de liderazgo regional para generar unidad en América Latina y el Caribe.

El reconocimiento a Collado se hizo en el marco del conversatorio sobre la Política y Estrategia de Sostenibilidad Turística de República Dominicana con el respaldo de ONU Turismo, ante una destacada asistencia de ministros de turismo de Las Américas, empresarios de la industria y de la banca, ejecutivos hoteleros, diplomáticos e invitados.

Bayona agradeció de Collado trabajar juntos y haber recuperado el turismo en el peor momento de la historia donde había una caída de un 75 por ciento.

Bayona, quien dijo sentirse dominicana, aseguró que el liderazgo de Collado trasciende la frontera quisqueyana y es un ejemplo a seguir e inspirador.

Gustavo Santos, director regional para las Américas de ONU Turismo, sobre el liderazgo de Collado expresó que se está ante un joven que junto con los sectores público y privado dominicano marcó un camino, una huella que, luego “empezamos a seguir”.

Aseguro que, con su liderazgo, el ministro Collado alcanzó importantes logros en la integración regional, en momento de tantas divisiones.

Consideró que este reconocimiento tiene que ver con una apuesta a los nuevos jóvenes líderes de la región y aquellos que dejan un verdadero legado a la industria turística.

Lideres de cadenas hoteleras felicitan a Collado.

A las felicitaciones al titular de Turismo dominicano se sumaron, Gabriel Escarrer, presidente y CEO del Grupo Meliá International, quien destacó que, gracias a Collado, Dominicana siga batiendo récords, año tras año en llegadas y gasto turístico.

El empresario español elogió de Collado “tu incansable trabajo por lo que haces, tu entrega a esta magnífica industria capaz de impulsar como nunca el desarrollo del pueblo dominicano’’.

Sabina Fluxá, vicepresidente del Grupo Iberostar, expresó que el reconocimiento a Collado refleja una visión estratégica clara, una gestión muy eficiente, un liderazgo comprometido con el desarrollo sostenible, la innovación y la excelencia del turismo de República Dominicana.

Explica que con 35 años invirtiendo en República Dominicana, ha sido testigo de primera mano de la excelente gestión de Collado, la gran promoción internacional y el crecimiento de la conectividad aérea y la diversificación de la oferta, convirtiendo al país caribeño en referente en toda la región.

De su parte, Encarna Piñero, CEO del Grupo Piñero, dice ser testigo de cómo se ha colocado a este país caribeño líder vacacional de las Américas “como nunca antes había sido”.

De trabajar junto a Collado creando alianzas que suman, por lo que su reconocimiento como el mejor ministro de Las Américas pone en valor el orgullo de ser dominicano.

El presidente y CEO mundial de Four Season Hotels & Resorts, Alejandro Reynal, en su mensaje a Collado, destacó la recuperación turística post pandemia, la inversión extranjera lograda a lo largo de su gestión, obras de infraestructura con el impulso de nuevos destinos.

Daniel Scioli, ministro de Turismo, Ambiente y Deportes de la República de Argentina al felicitar a Collado lo definió como “una fuente de inspiración y motivación por la excelencia de su gestión.

