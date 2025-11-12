Desarrollo de la Comunidad presenta Plan Estratégico Institucional 2025 -2028; reafirma acercamiento comunitario

Compartela

Santo Domingo, R.D. -La Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC) presentó el Plan Estratégico Institucional (PEI) del periodo 2025 – 2028, basado en un enfoque para estimular, organizar y complementar los esfuerzos comunitarios para alcanzar un desarrollo integral y sostenible en país.

El director general de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, manifestó que con este lanzamiento se formaliza lo que se viene realizando, y reafirma el principio de cercanía comunitaria, asistencia social y de equidad territorial.

«Desde mi designación al frente de la DGDC, hemos asumido el desafío de relanzar la institución y proyectarla hacia una etapa de modernización y fortalecimiento; con el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader Corona, avanzamos hacia una gestión pública más eficiente, transparente y alineada con los grandes compromisos nacionales e internacionales de desarrollo», manifestó el director de la DGDC.

El doctor Guzmán explicó que el Plan Estratégico Institucional (PEI) es el resultado de un amplio proceso de reflexión, análisis y planificación participativa que ha involucrado a equipos técnicos, líderes comunitarios, organismos gubernamentales y aliados estratégicos, quienes contribuyeron a definir prioridades, objetivos y metas orientadas a impactar positivamente la vida de nuestras comunidades.

Mientras, el encargado del Departamento de Planificación y Desarrollo de la DGDC, Blacdimir Rosario, explicó sobre los cuatro ejes en el que se sostiene el PEI 2025 – 2028.

«Este plan recoge cuatro ejes estratégicos que responden a los desafíos actuales y futuros: desarrollo comunitario integral, bienestar social, productividad y resiliencia comunitaria, y fortalecimiento institucional», agregó Rosario.

El titular de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, destacó la importancia de la planificación, aplicación efectiva y el monitoreo constante de los indicadores.

En la presentación del Plan Estratégico Institucional estuvieron presentes el director general del Fondo de Solidaridad e Inversión Social de Chile (FOSIS), Nicolás Navarrete, y del encargado de Cooperación Internacional, Marcos Ibarra; embajadora de la República de Argentina en la República Dominicana, María Sandra Winkler; director del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), general de brigada Angel Camacho; director general de Tecnificación Nacional de Riego, Claudio Caamaño; director general de Desarrollo Fronterizo, general Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna; director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez; director general de la Oficina Gubernamental de Tecnología de la Información y Comunicación, Edgar Batista; y otros representantes de instituciones.

Nueva filosofía institucional

La misión es promover el desarrollo integral de las comunidades de República Dominicana, a través del fomento de la participación de los ciudadanos en la solución de sus necesidades, la asistencia técnica, social, y educativa, así como la implementación de proyectos, en beneficio de las comunidades.

La visión es ser una institución referente en el fomento del desarrollo comunitario en la República Dominicana, reconocida por su capacidad para movilizar recursos, y por su contribución al fortalecimiento de la organización y participación ciudadana en la construcción de comunidades sostenibles y resilientes.

Mientras, los valores son transparencia, equidad, innovación, sostenibilidad, cercanía comunitaria y equidad territorial.

