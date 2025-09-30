Compartela

Con el apoyo de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), dos jóvenes escritoras, residentes en La Romana, presentaron sus obras literarias en la XXVII Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2025, esto como parte de las acciones de la institución enfocadas al fomento de la cultura.

Se trata de la adolescente Yeila Morel, autora del libro de cuentos “Fragmentos de otros mundos”, y de la joven Génesis Javier, de la novela romántica “Belleza frágil” y del libro infantil, El Zoológico de las letras».

El director general de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, destacó la importancia de la literatura, un pilar fundamental del desarrollo cultural en las comunidades.

«Es interés de nosotros de seguir apoyando escritores nuevos, una manera de aportar a la literatura y cultura e incentivar a los escritores que sigan produciendo», manifestó el doctor Guzmán.

En tanto, la adolescente Yeila Morel, autora del libro de cuentos “Fragmentos de otros mundos”, dijo que «la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad ha sido el realizador de este sueño; había venido antes a la feria como visitante, y mi yo no imaginaba que vendría como escritora».

Mientras, la joven Génesis Javier, de la obra literaria “Belleza frágil”, y del libro infantil «El Zoológico de las letras», dijo «agradezco el apoyo del doctor Modesto Guzmán; de corazón valoro este aporte a nuestra carrera literaria».

Las chicas estuvieron presentando sus obras en el Pabellón de Autores Dominicanos de la feria del libro que se realiza en Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte en el Distrito Nacional.

Las jóvenes escritoras Yeila Morel y Génesis Javier recibieron ayuda económica de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad, destinada a la reproducción y difusión de sus obras, permitiéndoles ampliar el alcance de sus escritos y continuar desarrollando sus carreras literarias.

Escrita Por