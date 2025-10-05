Desarrollo de la Comunidad capacita residentes en Azua

Compartela

Azua, RD. –Con el objetivo de continuar impulsando el desarrollo económico y social, a través de la capacitación técnica y el apoyo al emprendimiento local, la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad (DGDC), que dirige el doctor Modesto Guzmán, celebró con entusiasmo la ceremonia de graduación del curso de Decoración en Globos y Flores Eternas, en la provincia Azua.

Durante el evento se reconoció el esfuerzo, la creatividad y el compromiso de 67 graduandos de ambos sexos, quienes, durante varias semanas, adquirieron conocimientos prácticos en técnicas modernas de decoración, con enfoque en el diseño de eventos, arte con globos y elaboración de arreglos con flores naturales.

El acto se llevó a cabo en el salón principal del ayuntamiento de Azua, donde los participantes recibieron sus certificados de la mano del director general de Desarrollo de la Comunidad, doctor Modesto Guzmán, el alcalde de la demarcación, Rafael Hidalgo Fernández, otras autoridades locales y representantes de la DGDC.

Allí, el doctor Modesto Guzmán anunció la entrega de una ayuda económica para cada graduando para ser utilizada para el inicio de sus proyectos de emprendimiento. Además, garantizó facilitar el enlace para apoyo para préstamos que requieran.

“Estamos apostando al talento de nuestra gente. La capacitación recibida no es solo un conjunto de conocimientos técnicos, es también una semilla de confianza, autoestima y empoderan a las comunidades; hay que destacar el impulso de estos programas de capacitación del Gobierno del presidente de la República, Luis Abinader», expresó el funcionario.

Guzmán, quien los invitó a ampliar los conocimientos en otro curso institucional, agradeció al equipo organizador, a cargo del Departamento de Educación, que coordina la licenciada Esther Pérez, quien trabajó para garantizar la calidad de cada detalle del programa de formación técnica, que benefició a niños, adolescentes, jóvenes y adultos del municipio Azua y zonas aledañas.

“Este logro es producto de la unión de voluntades y del esfuerzo colectivo. Estoy convencido de que muchos de ustedes, al salir de aquí, iniciarán emprendimientos y abrirán caminos para otras personas”, dijo Guzmán.

Durante la ceremonia, donde el Ballet Folklórico Ramón Madora bailó a ritmo de la mangulina, los graduandos presentaron una muestra artística con trabajos elaborados por ellos, demostrando la calidad y creatividad alcanzadas gracias a la formación recibida por la maestra Luisa Tavares.

En la mesa principal estaba conformada por la gobernadora de Azua, Minerva Navarro; alcalde de Azua, Rafael Hidalgo Fernández; la diputada Gray Pérez; la presidenta de la Sala Capitular, Bartolina González; la coordinadora del Ministerio de la Mujer, Diofani Nova; y el representante de organizaciones políticas, Winston Sánchez; y por parte de la DGDC el subdirector general, Félix Paulino; la encargada de Educación, Esther Pérez; la encargada provincial, Olga Lidia Díaz; el encargado Administrativo, Abel Parra, y el asesor Frank García.

