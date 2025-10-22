Denuncian desalojo ilegal y abusivo en parcela, de las Malvinas, SDN

Compartela

Santo Domingo Norte. Moradores del sector Las Malvinas de Villa mella, en Santo Domingo Norte, denuncian desalojo ilegal y abusivo, mediante destrucción de sus viviendas, en la parcela 9c-1 ubicada detrás del Polvorín y próximo a la zona Industrial, de la referida demarcación.

Julio Reyes, líder comunitario y vocero de los afectados afirma llevan 45 años habitando el lugar, y que ahora aparece una supuesta entidad financiera a querer lanzarlos a las calles, por lo que solicitan al presidente de la república autorizar una investigación al respecto.

Indica que tras el hecbo 208 familias están en riesgo de quedar en la indigencia, sin un techo que les cobije.

Por su lado, pedro José Gutiérrez Nova, representante legal, demanda que a sus defendidos se les incluya en el programa de titulación que lleva a cabo el gobierno a través del Ministerio de la Vivienda que dirije el ministro Carlos Bonilla, y del Consejo Estatal del Azúcar y de Bienes Nacionales, al mando de Rafael Abrahám Burgos.

Gutiérrez Nova acusa a los abogados Gedeón Platón y a Ramon María Sención Sánchez, de actuar en violación a las leyes, procediendo bajo el mandato de personas interesadas que financian el indicado desalojo.

El profesional del derecho pide una indemnización para las más de 200 familias. Asegura acudirán a la justicia para que se reconozcan los derechos de los residentes en Las Malvinas y por igual, para que sean sancionados los ejecutores del desalojo.

Escrita Por