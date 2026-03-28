Defensa Civil  y Defensor del Pueblo aúnan esfuerzos para proteger los derechos humanos en la gestión de riesgos y emergencias

Firman acuerdo para promover activamente la equidad y la igualdad de género en todas las acciones que realicen de manera conjunta.
Santo Domingo.- El Defensor del Pueblo y la Defensa Civil de la República Dominicana suscribieron un convenio de cooperación interinstitucional con el propósito de integrar el enfoque de derechos humanos y derechos fundamentales en la gestión integral del riesgo de desastres y la respuesta ante emergencias.
La firma, encabezada por el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y el director de la Defensa Civil, Juan Salas, tiene la finalidad de desarrollar iniciativas que fortalezcan sus capacidades nacionales para garantizar la dignidad, protección y asistencia efectiva de las personas afectadas por situaciones de riesgo, con especial atención a los grupos en condición de vulnerabilidad.
Ambas instituciones impulsarán el desarrollo de mecanismos y marcos normativos que promuevan el uso ético, responsable y seguro de tecnologías emergentes, incluyendo el análisis de grandes volúmenes de datos, sistemas de información y la inteligencia artificial. Asimismo, fomentarán el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas, con el propósito de fortalecer sus capacidades institucionales y optimizar la toma de decisiones en beneficio de la ciudadanía.
Esta alianza contempla la ejecución de programas de capacitación, expansión de redes de voluntariado, así como el desarrollo de sistemas, mecanismos y protocolos que promuevan la incorporación de los derechos en todas las etapas de la gestión de riesgos, desde la prevención y preparación hasta la respuesta y recuperación.
De su lado, Ulloa destacó los esfuerzos de ambos organismos para lograr la incorporación de un Sistema de Alerta y Respuesta Temprana (SART) que se pueda enlazar con el sistema de información nacional.
“Esta es la formación de una alianza que ha venido trabajándose desde hace meses para poder hacer que cada territorio tenga un SART efectivamente sobre la base del esfuerzo interinstitucional”, explicó el titular del órgano constitucional.
Por su parte, Salas puso a disposición del Defensor del Pueblo los instructores e instalaciones de la Escuela Nacional de Gestión de Riesgos (ESNAGERI), con la finalidad de capacitar a todo el personal del organismo, para que estén mejor preparados ante cualquier situación adversa.
“Agradecemos infinitamente este acercamiento histórico que desde la Defensa Civil nos comprometemos a cumplir, porque se trata de salvar vidas y respetar los derechos de los más vulnerables”, dijo el también presidente de la Comisión Nacional de Emergencias.
En el acto estuvieron presentes directores, encargados y colaboradores de ambas entidades