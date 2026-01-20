Compartela

“Ahí estaba toda mi vida, el sacrificio mío y de mi esposo. Yo Dejo a mis cuatro hijos solos todos los días para ir a trabajar; Dios sabe cuánto me duele”: María Carolina Abre

Santo Domingo, RD..- Tras el incendio que redujo a cenizas el Comedor Carola, en el municipio de Villa Tapia, el pasado domingo, la dirección de los Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (Propeep), por instrucciones del presidente Luis Abinader, entregó este martes todos los equipos de trabajo a la propietaria del negocio, María Carolina Abreu, para que continúe trabajando.

El director de Propeep, Robert Polanco, explicó que el mandatario conoció el caso a través de las redes sociales y dispuso que se ofreciera de inmediato el apoyo a la joven madre emprendedora de Villa Tapia.

“Estamos aquí para entregarte todos los equipos necesarios para que puedas continuar operando tu negocio mientras se reconstruye el local, proceso que también será asumido por Propeep”, expresó Polanco.

El funcionario indicó que esta acción social y humanitaria se realiza a través del programa Renacer Contigo, una iniciativa que brinda apoyo y capacitación a emprendedores para ayudarles a relanzar y fortalecer sus proyectos productivos.

Una historia marcada por el sacrificio

Entre lágrimas, María Carolina Abreu, una joven emprendedora de 30 años, narró el dolor que le dejó el siniestro; “Ahí estaba toda mi vida, el sacrificio mío y de mi esposo, yo dejo a mis cuatro hijos solos todos los días para ir a trabajar; Dios sabe cuánto me duele”, expresó la joven madre emprendedora con la voz entrecortada.

Relató que el incendio ocurrió pasadas las 9:00 de la noche del domingo, cuando su hermana la llamó para avisarle que el local estaba quemado, aunque los bomberos acudieron a tiempo y los vecinos y amigos ofrecieron ayuda, el fuego consumió todo el negocio.

La llamada de la esperanza

Abreu contó que, tras el hecho, recibió una llamada de la alcaldesa de Villa Tapia, Raquel Rosario, quien le aseguró que su situación sería atendida a través de Propeep; “Hoy estamos aquí recibiendo esta ayuda gracias a Dios”, manifestó agradecida.

Equipos y enseres entregados

Para que pueda continuar operando su negocio, Propeep donó los siguientes equipos: Un trimotor, dos estufas industriales, cinco juegos de comedor, dos freezer, dos lavadoras, dos licuadoras, dos microondas y pintura para el acondicionamiento del local provisional.

Visiblemente emocionada y con una sonrisa de esperanza, Abreu agradeció al presidente Luis Abinader y a la primera dama Raquel Arbaje. “Gracias a Dios y a ustedes, mañana mismo podré seguir trabajando. Mis clientes tendrán sus desayunos totalmente gratis”, expresó.

La entrega se realizó en el Centro de Distribución y Logística de Propeep en Haina, donde Robert Polanco estuvo acompañado por la directora del programa Renacer Contigo, Carmen Blanc, y la alcaldesa de Villa Tapia, Raquel Rosario.

