David Collado va al rescate de Monte Río de Azúa con una inversión de más de 265 millones de pesos

La intervención es parte del programa de recuperación de playas y frentes marino que ejecuta el Ministerio de Turismo
Azua, miércoles 10 de junio.-El ministro de Turismo, David Collado, dejó este miércoles iniciados los trabajos de construcción de las infraestructuras de servicios de la playa Monte Río, con una inversión de RD$ 265,084,926.
El proyecto comprende la construcción integral de infraestructuras de servicios en esa icónica playa de la provincia de Azua, en un área aproximada de 46,200 metros cuadrados.
La intervención incluye trabajos de preparación del terreno, construcción de muros de contención y pedraplén, así como la rehabilitación vial mediante calles adoquinadas, estacionamientos, aceras y contenes.
Asimismo, contempla la construcción de módulo de restaurantes, baños y duchas públicas, además de garitas de seguridad y áreas recreativas como parque infantil, gimnasio al aire libre y mirador.
El ministro Collado dijo que con esa obra se atiende un viejo reclamo de los residentes de Azua y destacó el impacto que tendrá para el impulso del turismo en esa provincia de la región Sur del país.
«Esta intervención marcará un antes y un después para el desarrollo del turismo en esta hermosa provincia de Azua», manifestó Collado.
El proyecto incorpora instalaciones sanitarias y eléctricas, incluyendo suministro de agua potable, conducción de aguas residuales, imbornales, iluminación integral y rehabilitación del sistema eléctrico.
De igual forma, se desarrollará un plan de paisajismo y recuperación ambiental, orientado a mejorar la funcionalidad, seguridad y atractivo turístico del entorno de la playa Monte Río.
También, se ejecutarán pasarelas en madera, señalización, depósitos de residuos sólidos y mobiliario urbano.