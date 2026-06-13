David Collado termina remozamiento Infraestructura del Alcazar de Colón e inicia iluminación ciudad colonial con dos mil lámparas.

Santo Domingo, D.N.- El ministro de Turismo, David Collado, entregó la obra de recuperación de la infraestructura del Museo Alcázar de Colón, en la Ciudad Colonial de Santo Domingo, donde también dejó formalmente iniciados los trabajos del Proyecto de Alumbrado Público e iluminación en el centro histórico.
Estos trabajos son parte de la revitalización de la Ciudad Colonial y la puesta en valor de sus emblemáticos monumentos históricos y de la ejecución de proyectos que buscan aportar a mejor la calidad de vida de sus residentes y mejorar las oportunidades de desarrollo para el sector comercial.
Collado dijo que la entrega del museo Alcázar de Colón es parte de ese gran esfuerzo que hacen el ministerio de Turismo y el Banco Interamericano de Desarrollo -BID- en el rescate total y embellecimiento de la Ciudad Colonial.
Dijo que debido a esas intervenciones en la Ciudad Colonial, el diez por ciento de los turistas que llegan al país visitan ese histórico destino, lo que representa un gran impacto económico.
«Hoy estamos aquí entregando este remodelado Museo del Alcázar de Colón, un símbolo de nuestra historia, un verdadero atractivo turístico», afirmó Collado.
Museo Alcázar de Colón
El proyecto de restauración de este icónico museo, que se ejecutó a un costo superior a los 100 millones de pesos, permitió la readecuación arquitectónica de esta edificación, mediante un sistema constructivo especializado en conservación patrimonial.
El objetivo fundamental de la intervención es lograr la conservación integral de la edificación, y abarcó las siguientes obras, restauración de los espacios interiores en sus dos niveles; restauración e impermeabilización del techo, remozamiento delpatio, y el mantenimiento y embellecimiento de todos sus espacios.
También se incorporaron medidas de seguridad y accesibilidad, para permitir un desplazamiento autónomo, rápido y seguro de personas con discapacidad; se instalaron sistemas modernos de apoyo al funcionamiento del museo y nuevo paisajismo.
Asimismo, se corrigieron patologías estructurales en sus cuatro fachadas, en el patio e interiores, se hizo la sustitución de los pisos interiores, remoción de baño interior, corrección de pañetes interiores, restauración de puertas y ventanas interiores y se confeccionaron puertas talladas.
Además, se construyó la escalinata de acceso al patio interior y una rampa para personas con discapacidad. Un nuevo sistema de drenaje pluvial, nuevas instalaciones eléctricas, luminarias, sistema de climatización (aire acondicionado), y planta eléctrica, un sistema contra incendios más cámaras de videovigilancia, son parte de la recuperación del icónico museo.
La obra fue ejecutada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR) del Ministerio de Turismo, en coordinación con la Dirección Nacional de Patrimonio Monumental (DNPM) del Ministerio de Cultura.
La revitalización del Alcázar de Colón contempla la incorporación de una nueva museografía con elementos innovadores y modernos, la cual se encuentra en proceso de instalación.
Proyecto de Alumbrado Público
El propósito principal del Mitur en Ciudad Colonial con este proyecto, que se ejecuta con una inversión aproximada de 86 millones de pesos, es rehabilitar, modernizar y ampliar el sistema de alumbrado público de Ciudad Colonial, a fin de garantizar un funcionamiento óptimo y sostenible de este servicio.
Dentro de los beneficios que aportará están, mejorar la iluminación en Ciudad Colonial, aumentar la seguridad en las calles y espacios públicos del centro histórico, incrementar la eficiencia energética utilizando lámparas LED.
Así como crear un entorno con mayores niveles de seguridad y mejor convivencia para residentes y comerciantes, además de un espacio urbano más cómodo y atractivo para los visitantes y la protección del legado patrimonial.
Con este proyecto buscamos impactar calles, plazas, parques y espacios públicos de Ciudad Colonial, incluyendo áreas emblemáticas del centro histórico, como: Las Damas, Isabel la Católica, Arzobispo Meriño, Hostos, Gabino Puello, ArzobispoNouel, Las Mercedes, Duarte, Arzobispo Portes, Polvorín, Salome Ureña, Emiliano Tejera y la General Cabral.
También la Juan Isidro Pérez, La Noria, Restauración, El Naranjito, Palo Hincado, Peter Díaz, Jobo Bonito. De igual forma, los parques Duarte, Colón, San Miguel, San José, Carlos Gardel y la plaza María de Toledo, Tirso de Molina, San Miguel y Pellerano Castro, la periferia del Monasterio de San Francisco e importantes callejones como Bacafar, Sal Si Puedes, entre otros.
Dentro de los trabajos que se han ejecutado está la rehabilitación el mantenimiento al alumbrado existente en varias calles de la zona norte de Ciudad Colonial; sustitución y reparación de luminarias, paneles de control, acometidas y componentes eléctricos, así como
pruebas técnicas.
Como parte del proyecto serán instaladas más de 2 mil luminarias LED ornamentales tipo colonial, 430 adquiridas nuevas y las demás serán rehabilitadas; 193 brazos ornamentales para instalación de luminarias en fachadas, columnas y perfiles metálicos, 88 columnas ornamentales de diferentes alturas y configuraciones.
Así como 513 módulos LED y transformadores para reposición y modernización de luminarias existentes, además de accesorios, componentes eléctricos y elementos complementarios para garantizar una operación eficiente y sostenible de todo el sistema.
Ambos proyectos están alineado al plan del Mitur de convertir la Ciudad Colonial en la mejor de toda la región, con museos restaurados con ofertas competitivas y atractivas, de gran interés para los turistas que nos visitan y un espacio público que ofrezca todas las garantías de comodidad y seguridad a visitantes y empleados.