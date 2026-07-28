David Collado supervisa intervención playa El Faro de San Pedro Macorís.

Anuncia obra será entregada el viernes
San Pedro de Macorís, 28 de julio.-El ministro de Turismo, David Collado, supervisó este martes la terminación del proyecto de mejoramiento del entorno de la playa El Faro y anunció que la obra será entregada el viernes con la presencia del presidente Luis Abinader.
El proyecto, que se realiza con una inversión de RD$67,000,000, contempla una intervención total de 570 metros de longitud, dentro de un área de 12,398 metros cuadrados.
El ministro Collado informó que esta obra será entregada el viernes durante un acto que encabezará junto al presidente Luis Abinader.
El funcionario destacó la
importancia de la obra y dijo que la misma es parte del plan de Turismo de rescatar los espacios públicos y los frentes marinos.
Collado recordó que MITUR invirtió otros RD$267,000,000 en la intervención y recuperación del malecón de San Pedro de Macorís.
Dijo que esa intervención en playa El Faro era un viejo y legítimo reclamo de los residentes en San Pedro de Macorís.
La obra está a cargo del Comité Ejecutor de Infraestructura en Zonas Turísticas CEIZTUR y dispone de un área para pescadores, con módulos e instalaciones sanitarias.
También cuenta con estacionamientos, intervención vial, juegos infantiles, cancha de voleibol, iluminación, paisajismo, mobiliario urbano, bancos, bolardos, zafacones y caseta para la Policía Turística- POLITUR.
Además de construcción de baños públicos y drenaje pluvial para evitar inundaciones, así como asfaltado de calles en barrios de los alrededores, aceras y contenes.