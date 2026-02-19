David Collado presenta en Nueva York proyecciones turísticas 2026 ante líderes financieros internacionales

Compartela

Nueva York, Estados Unidos. — En el marco de una agenda estratégica de alto nivel desarrollada en la ciudad de Nueva York, el ministro de turismo de República Dominicana sostuvo importantes encuentros con representantes de JP Morgan, Bank of America y Standard & Poor’s y American Express, así como con otros actores relevantes del sistema financiero internacional.

Durante estas reuniones, se presentaron las proyecciones del turismo dominicano para el año 2026, destacando el crecimiento sostenido del sector, su resiliencia y su papel protagónico en la economía nacional.

La agenda permitió reafirmar que el turismo es el principal sector productivo de la República Dominicana y que no solo se fortalece en cifras de llegadas e inversión, sino que también forma parte de las conversaciones estratégicas en los grandes espacios donde se toman decisiones globales.

Collado presentó que el turismo dominicano continúa posicionándose como un destino confiable para la inversión, respaldado por datos sólidos, planificación estratégica y una visión de desarrollo sostenible que inspira confianza en los mercados internacionales.

Más que un crecimiento sostenido, el turismo de la República Dominicana se consolida con visión, datos y credibilidad internacional, proyectándose como uno de los pilares fundamentales del desarrollo económico del país.

David Collado estuvo compañado de la viceministra técnica de trusimo, Jaqueline Mora con quien además explicó el impacto social que tienen las cifras récord que se han alcanzado en turismo.

