David Collado muestra lo mejor de RD en Colombia.

Dijo que en su gestión se presta una especial atención a Colombia, ya que es el cuarto país emisor de turistas hacia RD.

Bogotá, Colombia. – El ministro de Turismo, David Collado, mostró este martes lo mejor de República Dominicana en Colombia ante 1,300 agentes de viajes y turoperadores como parte de su estrategia de atraer más turistas hacia el país caribeño, que sólo el año pasado recibió 11.6 millones visitantes.

En la víspera del inicio de la 45ª Vitrina Turísticas de ANATO, que comienza este miércoles y se extiende hasta el viernes, el ministro Collado realizó un roadshow a «casa llena» en el popular centro de convenciones Ágora, Bogotá.

Allí, Collado presentó a 1,300 agentes de viajes, turoperadores y otros actores del sector la belleza de República Dominicana y su diversificada oferta turística.

«Nosotros no vendemos un país, te invitamos a vivir una experiencia inigualable, verdaderamente inolvidable», dijo el ministro Collado.

En su presentación el ministro de Turismo dominicano mostró, también, las nuevas marcas hoteleras, los nuevos destinos turísticos y las mejoras en las playas y sus accesos.

Describió a Colombia como un país especial para República Dominicana, ya que es el cuarto país emisor de turistas hacia Quisqueya.

Informó que el año pasado República Dominicana recibió 400,936 turistas colombianos, lo que representó un crecimiento de un 19% respecto al 2024.

Manifestó que sólo en enero de este año República Dominicana recibió 7,831 turistas colombianos, lo que representó un crecimiento de un 27% con relación al mismo mes del 2025.

«Hoy estamos aquí, en este roadshow, para invitarlos a que sigan promoviendo nuestro bello país, pero también para darles las gracias, ya que por ustedes tenemos el privilegio de recibir más visitantes que nuestra población», le expresó Collado a los turoperadores y agentes de viajes presente en la actividad.

