David Collado inicia el malecón Boca Chica y dos parques.

Esas intervenciones son parte de los planes de convertir a Boca Chica en un destino turístico más sostenible e inclusivo.
Andrés, Boca Chica. -El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este martes los trabajos de construcción de tres importantes obras en este municipio, que incluyen el malecón de Andrés, una plaza y un parque, con una inversión de RD$ 414,494,110.
Esas intervenciones son parte de los planes del MITUR de convertir a Boca Chica en un destino turístico más sostenible e inclusivo.
«Este malecón y las demás intervenciones que estamos haciendo marcarán un antes y un después, aquí en Andrés», dijo el funcionario.
Descripción de los proyectos.
El nuevo Frente Marítimo de Andrés se ejecutará en un área de intervención de aproximadamente de 53, 806 metros cuadrados, comprendida desde la calle Brisas del Caucedo hasta el final del área de playa.
La intervención contempla la reconstrucción del frente marítimo de Andrés, incluyendo las áreas recreativas, las vías de acceso y un tramo vial de aproximadamente 923 metros lineales de la carretera Puerto Caucedo, con el objetivo de reducir el tránsito pesados y mejorar la movilidad en la zona.
Los trabajos incluyen labores preliminares de limpieza, preparación del terreno y estudios técnicos; rehabilitación del malecón, aceras, pavimentos, drenaje pluvial y señalización vial.
Además, construcción de módulos de venta, baños, gazebo, garita de seguridad y espacios recreativos como cancha de voleibol de playa, juegos infantiles y zonas de ejercicios.
De igual forma, el proyecto, que tendrá una inversión de RD$ 380,738,684, contempla el reordenamiento de áreas de parqueo, la instalación de mobiliario urbano, iluminación, paisajismo, y sistemas sanitarios y eléctricos, incluyendo alumbrado público y redes internas, con el propósito de mejorar las condiciones de uso, seguridad y atractivo del espacio para residentes y visitantes.
Reconstrucción Plaza Caracoles y Parque Central
La Plaza Caracoles, proyecto delimitado por la avenida Duarte y al sur de la playa de Boca Chica, se ejecutará en un área de intervención de 1,495 metro cuadrado, con 220 metros cuadrados de área verde, 575 de pavimento y 700 de camino natural de arena.
A un costo de RD$ 16,745,425, el proyecto contempla la construcción de plazoleta, paisajismo, iluminación, instalación de mobiliario urbano (zafacones, bolardos, bancos), restauración de columpios, reconstrucción de aceras y señalética.
Parque Central
La intervención del parque, delimitado por la avenida San Rafael Arcángel al norte, avenida Duarte al sur, calle Pedro Mella al este y calle Juan B. Vecino al oeste, comprende un área de intervención de 1,472 M2 con 560 M2 de área verde, 765 M2 de pavimento y 50 M2 de rampas de acceso para discapacitados.
La inversión de dicha obra tendrá un costo de RD$ 17, 010, 000.
El conjunto de estos proyectos viene a sumarse al plan integral de reordenamiento y organización de este destino, que contempla la remodelación de la Parroquia San Rafael Arcángel, reconstrucción del Parque Central e Infantil Boca Chica, un edificio de Politur, plaza de vendedores, calle Duarte e intervención de la playa, entre otras.