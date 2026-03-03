Compartela

El funcionario destaca la dinamización que vive la Ciudad Colonial, que ya recibe el 8% de los turistas que visitan el país.

SANTO DOMINGO, martes 3 de marzo.-El ministro de Turismo, David Collado, dejóiniciados los trabajos de revitalización en el emblemático parque de San Miguel y su entorno, en la Ciudad Colonial.

Las obras que se ejecutarán abarcan el parque de San Miguel, la Plaza Iglesia San Miguel, el callejón Sal Si Puedes y las calles que rodean el parque, incluyendo un tramo de la José Reyes y la Juan Isidro Pérez.

El ministro Collado dijo que esta nueva intervención es parte del Proyecto de Revitalización de los Espacios Públicos Comunitarios y Patrimoniales que ejecutan el MITUR y el Banco Interamericano de Desarrollo(BID) y que busca la recuperación de emblemáticos parques y plazas del centro histórico.

«Hoy estamos nuevamente aquí, en ese gran esfuerzo de continuar rescatando y embelleciendo nuestra Ciudad Colonial y todo su entorno», dijo Collado.

El funcionario dijo que gracias a la transformación que registra actualmente la Ciudad Colonial, el 8% de los turistas que llegan al país, visitan ese destino, declarado Patrimonio de la Humanidad.

Este proyecto tiene como finalidad embellecer estos espacios, ponerlos en valor, convertirlos en áreas más inclusivas y resilientes ante los efectos del cambio climático y ofrecer mayor comodidad y seguridad para la comunidad.

Los trabajos incluyen

colocación de nuevo pavimento, aceras más amplias, plataforma única en los tramos de calles circundantes.

La intervención incluye, además, la rehabilitación de las redes de agua, alcantarillado y electricidad, nueva iluminación y

nuevos árboles, en adición a los que existen.

También incluirá señalización y

nuevo mobiliario urbanos, como bancos, pergolados, esculturas y papeleras.

Este proyecto se fundamenta en tres ejes fundamentales que son: la accesibilidad, la seguridad y la belleza.

Con la accesibilidad se busca garantizar la movilidad de las personas de edad avanzada y quienes tienen limitaciones físicas, colocando rampas y elementos afines; mientras que la seguridad comprende elementos de protección que garanticen la integridad física y la belleza consiste en mejorar la calidad, el orden, la funcionalidad, la vegetación y el paisajismo de estos espacios.

El proyecto de rehabilitación de parques y plazas se desarrolla dentro del Programa Integral de Desarrollo Turístico y Urbano de la Ciudad Colonial de Santo Domingo (PIDTUCCSD), que ejecuta el Ministerio de Turismo, en coordinación con el Ministerio de Cultura y la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), con el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

